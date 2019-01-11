Илья Яббаров признался, что Маргарита Ларченко беременна

«Семья должна быть полноценной. Маргоша хочет семью, я тоже и мы хотим дочку. Вот, так что Маргоша у меня уже беременна. Просто мы скрывали, ничего не говорили. Скоро все в эфире увидите, узнаете. Мы как люди медийные, мы здесь много трепаться не можем. Все смотрите в эфире», - заявил Илья Яббаров в прямом эфире.



