Илья Яббаров признался, что Маргарита Ларченко беременна
Один из самых эпатажных участников телестройки «Дом-2» Илья Яббаров сделал неожиданное заявление.
По словам Яббарова, его возлюбленная Маргарита Ларченко находится в «интересном» положении, о котором они решили не рассказывать общественности.
Илья является многодетным отцом, который довольно неохотно стремится помогать своим наследникам. Даже беременная Алена Савкина (Рапунцель-младшая) начала получать от мужчины хоть какую-то помощь и поддержку только перед самыми родами, ведь ранее Яббаров и вовсе заявлял, что не намерен признавать ребенка от бывшей пассии.
Впрочем, как оказалось, еще не рожденный сын и большое количество детей не останавливают участника «Дома-2» от зачатия новых наследников. Несколько часов назад Яббаров выходил со своей странички в Instagram в прямой эфир и признался, что Ларченко беременна.
Также многодетный отец добавил, что если у них с Маргаритой родится дочка, то они обязательно назовут ее Варварой, ведь им двоим очень нравится это имя. Нужно сказать, что признания Яббарова шокировали многих поклонников реалити-шоу «Дом-2». По их словам, Илью нужно срочно отправлять за ворота, так как он подает не очень хороший пример молодежи.
По словам Яббарова, его возлюбленная Маргарита Ларченко находится в «интересном» положении, о котором они решили не рассказывать общественности.
Илья является многодетным отцом, который довольно неохотно стремится помогать своим наследникам. Даже беременная Алена Савкина (Рапунцель-младшая) начала получать от мужчины хоть какую-то помощь и поддержку только перед самыми родами, ведь ранее Яббаров и вовсе заявлял, что не намерен признавать ребенка от бывшей пассии.
Впрочем, как оказалось, еще не рожденный сын и большое количество детей не останавливают участника «Дома-2» от зачатия новых наследников. Несколько часов назад Яббаров выходил со своей странички в Instagram в прямой эфир и признался, что Ларченко беременна.
«Семья должна быть полноценной. Маргоша хочет семью, я тоже и мы хотим дочку. Вот, так что Маргоша у меня уже беременна. Просто мы скрывали, ничего не говорили. Скоро все в эфире увидите, узнаете. Мы как люди медийные, мы здесь много трепаться не можем. Все смотрите в эфире», - заявил Илья Яббаров в прямом эфире.
Также многодетный отец добавил, что если у них с Маргаритой родится дочка, то они обязательно назовут ее Варварой, ведь им двоим очень нравится это имя. Нужно сказать, что признания Яббарова шокировали многих поклонников реалити-шоу «Дом-2». По их словам, Илью нужно срочно отправлять за ворота, так как он подает не очень хороший пример молодежи.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:53