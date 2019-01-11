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Эпатажные "звезды", которые прославились благодаря роли «фриков» на экранах ТВ
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Илья Яббаров признался, что Маргарита Ларченко беременна

Один из самых эпатажных участников телестройки «Дом-2» Илья Яббаров сделал неожиданное заявление.

По словам Яббарова, его возлюбленная Маргарита Ларченко находится в «интересном» положении, о котором они решили не рассказывать общественности.

Илья Яббаров признался, что Маргарита Ларченко беременна

Илья является многодетным отцом, который довольно неохотно стремится помогать своим наследникам. Даже беременная Алена Савкина (Рапунцель-младшая) начала получать от мужчины хоть какую-то помощь и поддержку только перед самыми родами, ведь ранее Яббаров и вовсе заявлял, что не намерен признавать ребенка от бывшей пассии.

Впрочем, как оказалось, еще не рожденный сын и большое количество детей не останавливают участника «Дома-2» от зачатия новых наследников. Несколько часов назад Яббаров выходил со своей странички в Instagram в прямой эфир и признался, что Ларченко беременна.

Илья Яббаров признался, что Маргарита Ларченко беременна

«Семья должна быть полноценной. Маргоша хочет семью, я тоже и мы хотим дочку. Вот, так что Маргоша у меня уже беременна. Просто мы скрывали, ничего не говорили. Скоро все в эфире увидите, узнаете. Мы как люди медийные, мы здесь много трепаться не можем. Все смотрите в эфире», - заявил Илья Яббаров в прямом эфире.

Также многодетный отец добавил, что если у них с Маргаритой родится дочка, то они обязательно назовут ее Варварой, ведь им двоим очень нравится это имя. Нужно сказать, что признания Яббарова шокировали многих поклонников реалити-шоу «Дом-2». По их словам, Илью нужно срочно отправлять за ворота, так как он подает не очень хороший пример молодежи.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:53

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