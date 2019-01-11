«Дом-2»: Благодаря работе в суде Ольге Сударкиной удалось «отмазаться» от тюрьмы





Многие телезрители до сих пор ждут, когда Сударкина понесет наказание за то, что не так давно покалечила Игрунову, которой даже пришлось ложиться на стол к хирургу, чтобы сохранить зрение. Впрочем, как стало известно, Ольга окончательно и бесповоротно «вышла сухой из воды».Выяснилось, что участница «Дома-2» не только не попадет в тюрьму, но и даже условно не будет осуждена. Только вот этому не стоит удивляться, ведь оказалось, что Сударкина до прихода в Периметр работала в суде, где трудятся и все ее родные.Несколько часов назад Ольга разместила на официальном портале телепроекта пост, в котором рассказала, что в ее семействе, начиная с дедушки и заканчивая тетями и дядями, все работают или ранее работали в правоохранительных органах. Сударкина подчеркнула, что многие ее родственники занимают очень высокие посты, поэтому в свое время и она хотела стать судьей.По словам девушки, несмотря на то, что воплотить в жизнь задуманное у нее не получилось в Украине из-за «переворота», который произошел в стране, она не намерена отступать от своих планов, поэтому хочет продолжить свою карьеру в Москве.Вполне очевидно, что родные Сударкиной помогли своей родственнице «отмазаться» не только от тюрьмы, но и от любого наказания.