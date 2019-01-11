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«Дом-2»: Благодаря работе в суде Ольге Сударкиной удалось «отмазаться» от тюрьмы

Стало понятно, как Ольга Сударкина смогла избежать наказания за избиение своей бывшей коллеги по съемочной площадке реалити-шоу «Дом-2» Натальи Игруновой.

Многие телезрители до сих пор ждут, когда Сударкина понесет наказание за то, что не так давно покалечила Игрунову, которой даже пришлось ложиться на стол к хирургу, чтобы сохранить зрение. Впрочем, как стало известно, Ольга окончательно и бесповоротно «вышла сухой из воды».

«Дом-2»: Благодаря работе в суде Ольге Сударкиной удалось «отмазаться» от тюрьмы

Выяснилось, что участница «Дома-2» не только не попадет в тюрьму, но и даже условно не будет осуждена. Только вот этому не стоит удивляться, ведь оказалось, что Сударкина до прихода в Периметр работала в суде, где трудятся и все ее родные.

Несколько часов назад Ольга разместила на официальном портале телепроекта пост, в котором рассказала, что в ее семействе, начиная с дедушки и заканчивая тетями и дядями, все работают или ранее работали в правоохранительных органах. Сударкина подчеркнула, что многие ее родственники занимают очень высокие посты, поэтому в свое время и она хотела стать судьей.

«Дом-2»: Благодаря работе в суде Ольге Сударкиной удалось «отмазаться» от тюрьмы

По словам девушки, несмотря на то, что воплотить в жизнь задуманное у нее не получилось в Украине из-за «переворота», который произошел в стране, она не намерена отступать от своих планов, поэтому хочет продолжить свою карьеру в Москве.

«Дом-2»: Благодаря работе в суде Ольге Сударкиной удалось «отмазаться» от тюрьмы

Вполне очевидно, что родные Сударкиной помогли своей родственнице «отмазаться» не только от тюрьмы, но и от любого наказания.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:29

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