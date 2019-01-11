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Названы 7 обязательных правил спонтанного секса

Названы семь обязательных правил спонтанного секса, который может обернуться неприятностями. Сексологи советуют иметь при себе контрацептивы и лубрикант, а также не нарушать законы.
Названы 7 обязательных правил спонтанного секса

Первым правилом удачного спонтанного секса является гигиена, которая зачастую несовместима с открытым полем или пляжем. В песке и почве, к примеру, есть фекалии животных, паразиты и вредные микроорганизмы, так что половой акт уместней совершать стоя. В офисном помещении или на кухне не нужно опираться на хрупкую и неустойчивую мебель, ведь можно травмировать себя в самый разгар страсти.

Публичные взаимные ласки как в России, так и за рубежом порой обходятся обвинением за "мелкое хулиганство", а иногда и настоящим тюремным сроком. Так, в ОАЭ за поцелуй на улице в 2010 году британцев заключили на месяц за решётку. Секс на людях в арабских странах и вовсе грозит 5 годами лишения свободы, не говоря о штрафе или депортации.

Не одобряют сексологи и интим в очень пьяном состоянии. Он редко доставляет удовольствие, зато под действием спиртного можно забыть о защите.

Кстати, носить в сумке или кармане стоит презервативы, лубрикант и влажные салфетки в целях гигиены. Что касается спонтанного анального секса, то он чреват болью, травмами, опасными вирусами и в целом является плохой идеей.



 
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Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 14:51

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