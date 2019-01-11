Звезда «Дома-2» Алена Водонаева рассказала, что ее сын впервые поцеловался взасос в пять лет

По словам телезнаменитости, ее сын, несмотря на свой столь юный возраст, уже начал активно флиртовать с девушками.Два года назад Водонаева во второй раз вышла замуж. Мужем экс-звезды «Дома-2» стал известный музыкант Алексей Косинус, с которым она долгое время просто дружила. Несмотря на то, что диджей не является родным отцом 8-летнего Богдана, у него сложились прекрасные отношения с сыном возлюбленной, чем Алена не единожды хвасталась.Вчера Водонаева разместила у себя на страничке новый видеоролик, под которым заявила, что они с единственным наследником очень близки, поэтому делятся друг с другом самыми сокровенными моментами. К примеру, 8-летний Богдан рассказал Алене о том, что впервые поцеловался взасос еще тогда, когда ходил в детский садик.Нужно сказать, что такие откровения сына немного шокировали Водонаеву, ведь она до сих пор хорошо помнит, что сама впервые поцеловалась в 12 лет, поэтому не понимает, это сейчас дети такие ранние или все взрослые слишком «поздние». Тем не менее, знаменитость отметила, что очень рада тому, что наследник доверяет все секреты именно ей.К слову, новая видеозапись бывшей участницы «Дома-2» не осталась не замеченной, ведь всего за несколько часов ее посмотрели почти 235 тысяч раз, а подписчики звезды продолжают оставлять под публикацией свое мнение по этому поводу.