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Звезда «Дома-2» Алена Водонаева рассказала, что ее сын впервые поцеловался взасос в пять лет

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева рассказала историю из жизни ее 8-летнего наследника Богдана.

По словам телезнаменитости, ее сын, несмотря на свой столь юный возраст, уже начал активно флиртовать с девушками.

Звезда «Дома-2» Алена Водонаева рассказала, что ее сын впервые поцеловался взасос в пять лет

Два года назад Водонаева во второй раз вышла замуж. Мужем экс-звезды «Дома-2» стал известный музыкант Алексей Косинус, с которым она долгое время просто дружила. Несмотря на то, что диджей не является родным отцом 8-летнего Богдана, у него сложились прекрасные отношения с сыном возлюбленной, чем Алена не единожды хвасталась.

Вчера Водонаева разместила у себя на страничке новый видеоролик, под которым заявила, что они с единственным наследником очень близки, поэтому делятся друг с другом самыми сокровенными моментами. К примеру, 8-летний Богдан рассказал Алене о том, что впервые поцеловался взасос еще тогда, когда ходил в детский садик.

Звезда «Дома-2» Алена Водонаева рассказала, что ее сын впервые поцеловался взасос в пять лет

Нужно сказать, что такие откровения сына немного шокировали Водонаеву, ведь она до сих пор хорошо помнит, что сама впервые поцеловалась в 12 лет, поэтому не понимает, это сейчас дети такие ранние или все взрослые слишком «поздние». Тем не менее, знаменитость отметила, что очень рада тому, что наследник доверяет все секреты именно ей.

К слову, новая видеозапись бывшей участницы «Дома-2» не осталась не замеченной, ведь всего за несколько часов ее посмотрели почти 235 тысяч раз, а подписчики звезды продолжают оставлять под публикацией свое мнение по этому поводу.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:43

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