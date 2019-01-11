Суточная аренда Lamborghini Urus обойдется в 88000 рублей
Прокатная компания под названием «Октан» пополнила свой список прокатных автомобилей итальянским кроссовером суперспорт Lamborghini Urus, аренда которого обойдется 88000 рублей в сутки. Это составляет две средние зарплаты россиянина. Постоянные клиенты и те, у кого имеются клубные карты компании, имеют возможность арендовать его на 14 дней и более за 64 000 рублей, а 2 суток обойдутся в 78 000 рублей.
По данным, которые предоставила Федеральная служба государственной статистики, на май прошлого года средняя зарплата в Российской Федерации составила чуть более 44 000 рублей. То есть аренда Lamborghini Urus обойдется за сутки ровно в две средние зарплаты.
В сумму аренды Lamborghini Urus входят такие услуги, как страховка, 250 километров пробега в сутки, смена резины (сезон). Если произойдут технические неполадки или поломка, то клиенту предоставят другой автомобиль. Также имеется защита от угона.
По данным, которые предоставила Федеральная служба государственной статистики, на май прошлого года средняя зарплата в Российской Федерации составила чуть более 44 000 рублей. То есть аренда Lamborghini Urus обойдется за сутки ровно в две средние зарплаты.
В сумму аренды Lamborghini Urus входят такие услуги, как страховка, 250 километров пробега в сутки, смена резины (сезон). Если произойдут технические неполадки или поломка, то клиенту предоставят другой автомобиль. Также имеется защита от угона.
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 13:37