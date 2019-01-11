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Суточная аренда Lamborghini Urus обойдется в 88000 рублей

Прокатная компания под названием «Октан» пополнила свой список прокатных автомобилей итальянским кроссовером суперспорт Lamborghini Urus, аренда которого обойдется 88000 рублей в сутки. Это составляет две средние зарплаты россиянина. Постоянные клиенты и те, у кого имеются клубные карты компании, имеют возможность арендовать его на 14 дней и более за 64 000 рублей, а 2 суток обойдутся в 78 000 рублей.
Суточная аренда Lamborghini Urus обойдется в 88000 рублей

По данным, которые предоставила Федеральная служба государственной статистики, на май прошлого года средняя зарплата в Российской Федерации составила чуть более 44 000 рублей. То есть аренда Lamborghini Urus обойдется за сутки ровно в две средние зарплаты.

В сумму аренды Lamborghini Urus входят такие услуги, как страховка, 250 километров пробега в сутки, смена резины (сезон). Если произойдут технические неполадки или поломка, то клиенту предоставят другой автомобиль. Также имеется защита от угона.



 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 13:37

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