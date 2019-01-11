Суточная аренда Lamborghini Urus обойдется в 88000 рублей





По данным, которые предоставила Федеральная служба государственной статистики, на май прошлого года средняя зарплата в Российской Федерации составила чуть более 44 000 рублей. То есть аренда Lamborghini Urus обойдется за сутки ровно в две средние зарплаты.В сумму аренды Lamborghini Urus входят такие услуги, как страховка, 250 километров пробега в сутки, смена резины (сезон). Если произойдут технические неполадки или поломка, то клиенту предоставят другой автомобиль. Также имеется защита от угона.