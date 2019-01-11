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Семен Слепаков показал фанатам, как "в Луи-Вуиттоне умер манекен"

Известный юморист Семен Слепаков показал фанатам в соцсети Instagram забавный снимок, сделанный в магазине брендовой одежды. Под фото артист написал: «В Луи Вуиттоне умер манекен».

Семен Слепаков показал фанатам, как "в Луи-Вуиттоне умер манекен"


Новая публикация знаменитости за 22 часа собрала более 33 тысяч отметок «Мне нравится» и около 1,5 тысяч комментариев, в которых фанаты стали в ответ шутить. Поклонники стали жалеть манекен, сказав, что «беднягу» даже не в чем похоронить. Некоторые фолловеры отметили, что цены Луи Вуиттона оставят даже манекена без штанов.

Семен Слепаков очень любит над кем-нибудь пошутить. Юморист часто пишет и лично исполняет смешные песни, которые мгновенно становятся хитами. Перед Новым годом Сеть взорвала новая композиция артиста под названием «Тяжелый год», которая собрала большое количество просмотров.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:23

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