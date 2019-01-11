Семен Слепаков показал фанатам, как "в Луи-Вуиттоне умер манекен"
Известный юморист Семен Слепаков показал фанатам в соцсети Instagram забавный снимок, сделанный в магазине брендовой одежды. Под фото артист написал: «В Луи Вуиттоне умер манекен».
Новая публикация знаменитости за 22 часа собрала более 33 тысяч отметок «Мне нравится» и около 1,5 тысяч комментариев, в которых фанаты стали в ответ шутить. Поклонники стали жалеть манекен, сказав, что «беднягу» даже не в чем похоронить. Некоторые фолловеры отметили, что цены Луи Вуиттона оставят даже манекена без штанов.
Семен Слепаков очень любит над кем-нибудь пошутить. Юморист часто пишет и лично исполняет смешные песни, которые мгновенно становятся хитами. Перед Новым годом Сеть взорвала новая композиция артиста под названием «Тяжелый год», которая собрала большое количество просмотров.
Новая публикация знаменитости за 22 часа собрала более 33 тысяч отметок «Мне нравится» и около 1,5 тысяч комментариев, в которых фанаты стали в ответ шутить. Поклонники стали жалеть манекен, сказав, что «беднягу» даже не в чем похоронить. Некоторые фолловеры отметили, что цены Луи Вуиттона оставят даже манекена без штанов.
Семен Слепаков очень любит над кем-нибудь пошутить. Юморист часто пишет и лично исполняет смешные песни, которые мгновенно становятся хитами. Перед Новым годом Сеть взорвала новая композиция артиста под названием «Тяжелый год», которая собрала большое количество просмотров.