Названы пять самых коротких брачных союзов зарубежных звезд





Так, самый короткий брак оказался у Бритни Спирс и ее друга детства Джейсона Александра. Поженившись в 2004 году в Лас-Вегасе, уже через 55 часов они подали на развод. Чуть более длительным стал брак певицы Ким Кардашьян и баскетболиста Криса Хамфриса, поженившихся в 2011 году. Он продлился всего три дня, многие фанаты до сих пор считают, что женитьба была хитрой пиар-акцией. В течение 9 дней продолжался брак у Кармен Электры и Денниса Родмана, поженившихся после бурной вечеринки.Но были пары, у которых на раздумье ушло несколько месяцев. Так, брак Памелы Андерсон и Кида Рока длился примерно четыре месяца или 122 дня. За это время супруги успели множество раз поссориться и расстаться, пока развод не поставил окончательную точку. Брак между Брэдли Купером и Дженнифер Эспозито аналогичным образом продлился всего четыре месяца. Актеры поженились в апреле 2006 года.