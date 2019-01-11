АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эпатажные "звезды", которые прославились благодаря роли «фриков» на экранах ТВ
EUR 77.21 USD 66.86
Курс валют на 11.01.2019

Названы пять самых коротких брачных союзов зарубежных звезд

Названы самые короткие браки голливудских актеров и звезд зарубежной эстрады. Не только обычные люди подвержены страстям и необдуманным поступкам, иногда с выбором спешат знаменитости, которые спустя несколько часов или дней пытаются вернуть все на прежнее место.
Названы пять самых коротких брачных союзов зарубежных звезд

Так, самый короткий брак оказался у Бритни Спирс и ее друга детства Джейсона Александра. Поженившись в 2004 году в Лас-Вегасе, уже через 55 часов они подали на развод. Чуть более длительным стал брак певицы Ким Кардашьян и баскетболиста Криса Хамфриса, поженившихся в 2011 году. Он продлился всего три дня, многие фанаты до сих пор считают, что женитьба была хитрой пиар-акцией. В течение 9 дней продолжался брак у Кармен Электры и Денниса Родмана, поженившихся после бурной вечеринки.
Названы пять самых коротких брачных союзов зарубежных звезд

Но были пары, у которых на раздумье ушло несколько месяцев. Так, брак Памелы Андерсон и Кида Рока длился примерно четыре месяца или 122 дня. За это время супруги успели множество раз поссориться и расстаться, пока развод не поставил окончательную точку. Брак между Брэдли Купером и Дженнифер Эспозито аналогичным образом продлился всего четыре месяца. Актеры поженились в апреле 2006 года.



 
+Дзен +Яндекс новости
Общество / ШоуБиз
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 14:14

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Слепой учитель из Подмосковья ездит на
Для российских самолетов Су-57 и Ту-160
Композицию Леди Гаги с Ар Келли «Do
Илья Яббаров признался, что Маргарита
Названы 7 обязательных правил
Грузовики Mitsubishi Fuso получили
Уфологи: NASA скрывают информацию о
«Дом-2»: Благодаря работе в суде Ольге
Семен Слепаков показал фанатам, как "в
Названы пять самых коротких брачных
Lenovo стала лидером на рынке ПК за
Симона Юнусова продемонстрировала, как
Звезда «Дома-2» Алена Водонаева
Никита Пресняков показал поклонникам в
Суточная аренда Lamborghini Urus
Обновленная Toyota Mark X будет
Олег Газманов рассказал, что ему
Ученые: Дефицит клетчатки может
Ученые: Маринованные огурцы помогают
Самки волнистых попугайчиков предпочли
Кендалл Дженнер вспомнила о старых
Житель Испании предложил есть колбасу
Ольга Бузова обратилась к любовнику
Крис Кельми завещал развеять его прах
Виктория Дайнеко удивила поклонников
Xiaomi представила телевизоры Mi TV 4X
В новом доме звезды «Ворониных»
Муж Полины Гагариной показал обнажённую
Новенькая участница "Дома-2" Яна
Сергей Лазарев оказался поклонником
Просмотреть все новости