Lenovo стала лидером на рынке ПК за 2018 год





Gartner сообщили об итогах 4 квартала прошлого года, рассказав о лидерах на рынке персональных компьютеров, которых обошла Lenovo. За последние месяцы 2018-го покупатели приобрели на 4,3 процента меньше, чем в 2017-м, а за весь год - на 1,3 процента меньше. Такой упадок в отрасли обоснован торговой войной между Китаем и Америкой, а также недостаточным производством процессоров.Сезонные распродажи ПК больше не привлекают потребителей так, как раньше. Тем не менее, некоторым брендам удалось нарастить свою популярность. Рыночная дола Lenovo составила 22,5 процента. Бренд HP поднял продажи с 21 до 21,7 процента.Поставщик Dell удерживает уже не 15,1, а 16,2 процентов рынка. Общая доля лидирующих компаний на сегодняшний день составляет 60 процентов.В то же время показатель Apple снизился с 7,2 до 6,9 процентов. Acer Group демонстрирует результат 6,1 вместо 6,5 процентов, а Asus потеряла по итогам прошедшего года 0,8 процента, имея уже 6% от всего рынка ПК.