Симона Юнусова продемонстрировала, как дочь Тимати за три дня освоила серфинг

Мама рэпера время от времени демонстрирует подписчикам своего аккаунта успехи и достижения Алисы. Симона Юнусова активно занимается образованием внучки, при этом демонстрирует фолловерам результат своей работы. Бабушка занимается теоретическим развитием внучки, при этом Тимати развивает дочь физически, прививая девочке любовь к спорту.Накануне родительница репера показала фанатам, как наследница ее сына на протяжении трех дней смогла освоить серфинг. Ролик в течение восемнадцати часов собрал около 185 тысяч просмотров. Многие фолловеры стали восхищаться талантами девочки. Они стали хвалить Алису за труды, назвав ее «умничкой».