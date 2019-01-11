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Симона Юнусова продемонстрировала, как дочь Тимати за три дня освоила серфинг

Симона Юнусова продемонстрировала фолловерам в соцсети Instagram видеоролик, на котором запечатлены новые успехи 4-летней дочери рэпера Тимати. Наследница артиста освоила серфинг лишь за 3 дня, удивив бабушку своими способностями.

Симона Юнусова продемонстрировала, как дочь Тимати за три дня освоила серфинг

Мама рэпера время от времени демонстрирует подписчикам своего аккаунта успехи и достижения Алисы. Симона Юнусова активно занимается образованием внучки, при этом демонстрирует фолловерам результат своей работы. Бабушка занимается теоретическим развитием внучки, при этом Тимати развивает дочь физически, прививая девочке любовь к спорту.

Накануне родительница репера показала фанатам, как наследница ее сына на протяжении трех дней смогла освоить серфинг. Ролик в течение восемнадцати часов собрал около 185 тысяч просмотров. Многие фолловеры стали восхищаться талантами девочки. Они стали хвалить Алису за труды, назвав ее «умничкой».



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:56

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