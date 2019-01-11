Симона Юнусова продемонстрировала, как дочь Тимати за три дня освоила серфинг
Симона Юнусова продемонстрировала фолловерам в соцсети Instagram видеоролик, на котором запечатлены новые успехи 4-летней дочери рэпера Тимати. Наследница артиста освоила серфинг лишь за 3 дня, удивив бабушку своими способностями.
Мама рэпера время от времени демонстрирует подписчикам своего аккаунта успехи и достижения Алисы. Симона Юнусова активно занимается образованием внучки, при этом демонстрирует фолловерам результат своей работы. Бабушка занимается теоретическим развитием внучки, при этом Тимати развивает дочь физически, прививая девочке любовь к спорту.
Накануне родительница репера показала фанатам, как наследница ее сына на протяжении трех дней смогла освоить серфинг. Ролик в течение восемнадцати часов собрал около 185 тысяч просмотров. Многие фолловеры стали восхищаться талантами девочки. Они стали хвалить Алису за труды, назвав ее «умничкой».
Мама рэпера время от времени демонстрирует подписчикам своего аккаунта успехи и достижения Алисы. Симона Юнусова активно занимается образованием внучки, при этом демонстрирует фолловерам результат своей работы. Бабушка занимается теоретическим развитием внучки, при этом Тимати развивает дочь физически, прививая девочке любовь к спорту.
Накануне родительница репера показала фанатам, как наследница ее сына на протяжении трех дней смогла освоить серфинг. Ролик в течение восемнадцати часов собрал около 185 тысяч просмотров. Многие фолловеры стали восхищаться талантами девочки. Они стали хвалить Алису за труды, назвав ее «умничкой».