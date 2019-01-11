Никита Пресняков показал поклонникам в Instagram забавное фото с бананом

Никита Пресняков отправился отдыхать на Бали вместе с возлюбленной, моделью Александрой Красновой. Внук знаменитой Примадонны успевает не только загорать и купаться на экзотическом острове, но и делать оригинальные снимки для многочисленных фанатов. Его новая публикация в Instagram, где музыкант позирует перед зеркалом в футболке с бананом, очень позабавила подписчиков. Комментарий к снимку гласит: "Рандомный факт: у меня есть друг, который зовет меня "банан".Сын Владимира Преснякова-младшего и певицы Кристины Орбакайте внимательно следит за комментариями своих поклонников и иногда жалуется, что в их числе много людей пожилого возраста. Молодая часть аудитории Никиты Преснякова полагает, что это связано с его легендарной бабушкой Аллой Борисовной, которая не очень популярна среди тинейджеров. "Веселый" пост с бананом многие оценили положительно, отметив, что юмор и оригинальность солиста группы Multiverse как всегда на высоте.