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Никита Пресняков показал поклонникам в Instagram забавное фото с бананом

Внук Аллы Пугачевой и лидер музыкального коллектива Multiverse Никита Пресняков порадовал поклонников забавным снимком с отдыха на Бали. Он показал в личном блоге Instagram селфи в футболке с бананом и пояснил подписчикам, почему выбрал именно такой наряд.

Никита Пресняков показал поклонникам в Instagram забавное фото с бананом

Никита Пресняков отправился отдыхать на Бали вместе с возлюбленной, моделью Александрой Красновой. Внук знаменитой Примадонны успевает не только загорать и купаться на экзотическом острове, но и делать оригинальные снимки для многочисленных фанатов. Его новая публикация в Instagram, где музыкант позирует перед зеркалом в футболке с бананом, очень позабавила подписчиков. Комментарий к снимку гласит: "Рандомный факт: у меня есть друг, который зовет меня "банан".
Никита Пресняков показал поклонникам в Instagram забавное фото с бананом

Сын Владимира Преснякова-младшего и певицы Кристины Орбакайте внимательно следит за комментариями своих поклонников и иногда жалуется, что в их числе много людей пожилого возраста. Молодая часть аудитории Никиты Преснякова полагает, что это связано с его легендарной бабушкой Аллой Борисовной, которая не очень популярна среди тинейджеров. "Веселый" пост с бананом многие оценили положительно, отметив, что юмор и оригинальность солиста группы Multiverse как всегда на высоте.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 13:40

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