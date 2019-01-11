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Ольга Бузова обратилась к любовнику через Instagram

Ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова обратилась к своему любовнику, о котором пока не стремится рассказывать многочисленным поклонникам.

Пока Ольге все сострадали после того, как стала известна вся правда об ее бывшем возлюбленном и победителе проекта «Замуж за Бузову» Денисе Лебедеве, телезнаменитость, как выяснилось, тайно начала встречаться с новым мужчиной.

Ольга Бузова обратилась к любовнику через Instagram

До сих пор не ясно, почему именно во время отпуска на Мальдивах артистка принялась в открытую флиртовать со своим любовником через страничку в Instagram, публиковать различные фотографии и Stories, которые она посвящает новому мужчине.

К примеру, несколько часов назад Бузова опубликовала в личном микроблоге несколько свежих снимков, под каждой из которых заявила, что хотела бы, чтобы «он» видел все это «не на фото, а вживую». Потом Ольга начала еще активней записывать Stories, где почти в каждой говорила о том, что хотела бы, чтобы «он» сейчас был рядом.

Ольга Бузова обратилась к любовнику через Instagram

Впрочем, несмотря на свои открытые признания, Ольга не стремится рассказывать подписчикам, кому она посвящает свои публикации. Тем не менее, это не мешает интернет-пользователям делать свои предположения.

Некоторые фолловеры думают, что Бузова в очередной раз решила попробовать построить отношения со своим бывшим избранником Тимофеем Майоровым, а кое-то уверен, что певица закрутила роман с концертным директором российского рэп-исполнителя Джигана – Эдом Фенкелем.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:42

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