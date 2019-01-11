Ольга Бузова обратилась к любовнику через Instagram
Ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова обратилась к своему любовнику, о котором пока не стремится рассказывать многочисленным поклонникам.
Пока Ольге все сострадали после того, как стала известна вся правда об ее бывшем возлюбленном и победителе проекта «Замуж за Бузову» Денисе Лебедеве, телезнаменитость, как выяснилось, тайно начала встречаться с новым мужчиной.
До сих пор не ясно, почему именно во время отпуска на Мальдивах артистка принялась в открытую флиртовать со своим любовником через страничку в Instagram, публиковать различные фотографии и Stories, которые она посвящает новому мужчине.
К примеру, несколько часов назад Бузова опубликовала в личном микроблоге несколько свежих снимков, под каждой из которых заявила, что хотела бы, чтобы «он» видел все это «не на фото, а вживую». Потом Ольга начала еще активней записывать Stories, где почти в каждой говорила о том, что хотела бы, чтобы «он» сейчас был рядом.
Впрочем, несмотря на свои открытые признания, Ольга не стремится рассказывать подписчикам, кому она посвящает свои публикации. Тем не менее, это не мешает интернет-пользователям делать свои предположения.
Некоторые фолловеры думают, что Бузова в очередной раз решила попробовать построить отношения со своим бывшим избранником Тимофеем Майоровым, а кое-то уверен, что певица закрутила роман с концертным директором российского рэп-исполнителя Джигана – Эдом Фенкелем.
Пока Ольге все сострадали после того, как стала известна вся правда об ее бывшем возлюбленном и победителе проекта «Замуж за Бузову» Денисе Лебедеве, телезнаменитость, как выяснилось, тайно начала встречаться с новым мужчиной.
До сих пор не ясно, почему именно во время отпуска на Мальдивах артистка принялась в открытую флиртовать со своим любовником через страничку в Instagram, публиковать различные фотографии и Stories, которые она посвящает новому мужчине.
К примеру, несколько часов назад Бузова опубликовала в личном микроблоге несколько свежих снимков, под каждой из которых заявила, что хотела бы, чтобы «он» видел все это «не на фото, а вживую». Потом Ольга начала еще активней записывать Stories, где почти в каждой говорила о том, что хотела бы, чтобы «он» сейчас был рядом.
Впрочем, несмотря на свои открытые признания, Ольга не стремится рассказывать подписчикам, кому она посвящает свои публикации. Тем не менее, это не мешает интернет-пользователям делать свои предположения.
Некоторые фолловеры думают, что Бузова в очередной раз решила попробовать построить отношения со своим бывшим избранником Тимофеем Майоровым, а кое-то уверен, что певица закрутила роман с концертным директором российского рэп-исполнителя Джигана – Эдом Фенкелем.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:42