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Олег Газманов рассказал, что ему нравится зима

Известный российский певец Олег Газманов поделился со своими подписчиками в Instagram впечатлениями о красивой зиме, которая сейчас стоит в Москве. Он показал фотографию, где за стеклянными дверями его ждут верные собаки, чтобы пойти гулять.

Олег Газманов рассказал, что ему нравится зима

Олег Газманов признался, что ему очень импонирует данное время, а тем более, когда стоит такая красота. По всей видимости, каждое утро его любимые собаки «зовут» его на прогулку, а он и рад, ведь так красиво вокруг. Под постом он написал так: «Ждут меня мои друзья — очень хочется гулять! В Москве удивительно красивая зима. Уже иду…». И попросил подписчиков поделиться, у кого какая зима.

Читатели блога Олега Газманова быстро откликнулись на вопрос и стали отвечать, что данное время года им не совсем нравится, посетовав на метель и гололед. Но нашлись и те фолловеры, которые отметили, что их зимняя погода очень радует. Многие обратили внимание и на самих героев «сюжета», питомцев певца, пользователи признались, что у них очень добрые глаза.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 13:18

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