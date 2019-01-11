Олег Газманов рассказал, что ему нравится зима

Олег Газманов признался, что ему очень импонирует данное время, а тем более, когда стоит такая красота. По всей видимости, каждое утро его любимые собаки «зовут» его на прогулку, а он и рад, ведь так красиво вокруг. Под постом он написал так: «Ждут меня мои друзья — очень хочется гулять! В Москве удивительно красивая зима. Уже иду…». И попросил подписчиков поделиться, у кого какая зима.Читатели блога Олега Газманова быстро откликнулись на вопрос и стали отвечать, что данное время года им не совсем нравится, посетовав на метель и гололед. Но нашлись и те фолловеры, которые отметили, что их зимняя погода очень радует. Многие обратили внимание и на самих героев «сюжета», питомцев певца, пользователи признались, что у них очень добрые глаза.