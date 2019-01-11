АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эпатажные "звезды", которые прославились благодаря роли «фриков» на экранах ТВ
EUR 77.21 USD 66.86
Курс валют на 11.01.2019

Крис Кельми завещал развеять его прах над Атлантикой

Стали известны последние два желания Криса Кельми, которые были указаны в его завещании. Первую «просьбу» родственники уже исполнили: музыканта кремировали. А вторую нужно исполнить далеко от дома и развеять его прах над Атлантикой.

Крис Кельми завещал развеять его прах над Атлантикой

О содержании завещания легендарного музыканта Криса Кельми рассказала известная советская поэтесса и журналистка Маргарита Пушкина. Также известно, что поскольку супруга артиста решила устроить прощание с покойным мужем в очень узком кругу родственников, многие друзья и поклонники не смогли принять участие в этой церемонии.

Продюсер Андрей Разин в своем блоге Instagram рассказал, что предлагал семье финансовую помощь в организации похорон, но на связь с ним никто не вышел.



 
+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 12:36

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Никита Пресняков показал поклонникам в
Суточная аренда Lamborghini Urus
Обновленная Toyota Mark X будет
Олег Газманов рассказал, что ему
Ученые: Дефицит клетчатки может
Ученые: Маринованные огурцы помогают
Самки волнистых попугайчиков предпочли
Кендалл Дженнер вспомнила о старых
Житель Испании предложил есть колбасу
Ольга Бузова обратилась к любовнику
Крис Кельми завещал развеять его прах
Виктория Дайнеко удивила поклонников
Xiaomi представила телевизоры Mi TV 4X
В новом доме звезды «Ворониных»
Муж Полины Гагариной показал обнажённую
Новенькая участница "Дома-2" Яна
Сергей Лазарев оказался поклонником
Ольга Бузова задумывается об увеличении
Ольга Бузова поехала отдыхать на
Филипп Киркоров пришел в сланцах в
Певица Монеточка назвала музыканта
Ученые: В современных отношениях секс
Юлия Меньшова решила освоить профессию
Land Rover в снегу тестирует новый
"Умная" колонка Lily предназначена для
Фанаты обвинили Кэти Топурию в излишней
Юлия Проскурякова и поклонники
Анита Цой заявила, что гордится своими
Американец благодаря вещим снам смог
Новый возлюбленный увёз Сашу Бортич на
Просмотреть все новости