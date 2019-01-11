Крис Кельми завещал развеять его прах над Атлантикой

О содержании завещания легендарного музыканта Криса Кельми рассказала известная советская поэтесса и журналистка Маргарита Пушкина. Также известно, что поскольку супруга артиста решила устроить прощание с покойным мужем в очень узком кругу родственников, многие друзья и поклонники не смогли принять участие в этой церемонии.Продюсер Андрей Разин в своем блоге Instagram рассказал, что предлагал семье финансовую помощь в организации похорон, но на связь с ним никто не вышел.