Житель Испании предложил есть колбасу из собственной крови





По словам испанца, те, кому довелось пробовать данный продукт, отмечают, что она невероятно вкусная. Также он утверждает, что она может считаться веганской, поскольку «животные» не пострадали, а это главный моральный закон приверженцев растительной пищи. Автор необычного рецепта колбасы намерен отправиться в турне по Испании. У него уже есть договоренность с такими городами, как Сарагосе, Барселона и Мадрид. У желающих отведать колбасу из собственной крови профессиональные медсестры будут брать ее порцию прямо на месте приготовления.Также 30-летний житель испанской провинции отметил, что это кушанье должно быть приготовлено только из крови того, кто будет его есть. В противном случае это будет называться каннибализмом, подчеркивает автор необычного кулинарного ноу-хау.