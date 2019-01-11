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Виктория Дайнеко удивила поклонников снимком в кожаном ошейнике

Виктория Дайнеко в соцсети Instagram обнародовала публикацию, на которой предстала перед фанатами в неожиданном образе. Вокалистка на студийном фото запечатлена в кожаном черном платье и ошейнике.

Виктория Дайнеко удивила поклонников снимком в кожаном ошейнике


Данную публикацию оценили поклонники, оставив под ней более 12 тысяч одобрительных лайков и свыше 70 комментариев. Дерзкий образ звезды крайне удивил подписчиков, так как они привыкли, что Виктория обычно имеет более романтичный и нежный вид. Однако фолловеры отметили, что данный образ ей также к лицу.

Ранее интерне-издание «ДНИ24» сообщало, что певица Виктория Дайнеко поставила дома необычную елку.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:35

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