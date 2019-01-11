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Xiaomi представила телевизоры Mi TV 4X Pro и Mi TV 4A Pro

Китайская компания-производитель различных гаджетов Xiaomi провела презентацию телевизоров Mi TV 4X Pro и Mi TV 4A Pro. Новинки вышли для замены предыдущих моделей.
Xiaomi представила телевизоры Mi TV 4X Pro и Mi TV 4A Pro

На данный момент девайсы предназначены для потребительского рынка Индии. Они имеют диагональ дисплея 43 и 55 дюйма, а ценовая политика составила 325 и 565 долларов США. Телевизоры Mi TV 4X Pro и Mi TV 4A Pro получили в свою комплектацию однокристальную оперативную систему Amlogic 960X, которая имеет четырехядерный процессор, а также графику Mali-450, Android TV платформу и брендовый интерфейс Xiaomi Patchwall.

Старшая модель устройства получила в свою техническую характеристику экран 4К. Гаджет оснастили встроенной памятью на 2 гигабайта, а также предоставили возможность увеличить ее 8 ГБ гигабайтным флэш-накопителем. Модель Mi TV 4X Pro имеет десятибитную глубину цвета, модули Wi-Fi 802.11 b/g/n и Bluetooth v4.2. Девайс младшей модели оснастили дисплеем, имеющим разрешение 1920 1080 пикселей и глубину цвета в 8 бит. Новинки получили пульты дистанционного управления, которые подключаются через Bluetooth и поддерживают голосовой контроль.



 
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Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 12:28

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