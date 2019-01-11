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Ольга Бузова задумывается об увеличении груди

Ранее знаменитая ведущая "Дома-2" Ольга Бузова категорично высказывалась против различного рода хирургических вмешательств.

Девушка была даже против увеличения губ при помощи филлеров, в состав которых входит гиалуроновая кислота.

Ольга Бузова задумывается об увеличении груди

Но недавно стало известно, что Ольга увеличила себе губы, чем перечеркнула все свои прежние убеждения. В настоящее время и Ольга, и Анна Бузовы отдыхают на Мальдивах и по традиции выкладывают фотографии в красивых купальниках. После очередного фото, которое Ольга выставила к себе в Instagram, подписчики обрушили на знаменитость шквал бурных обсуждений.

Многие сказали, что если раньше у Бузовой хоть немного читалось наличие груди, то теперь верх от купальника можно совсем не надевать. Сама Ольга задумывается о пластике груди, она считает, что размер побольше сделает её более эффектной.

Возможно формы девушка потеряла из-за стресса, ведь после развода с Дмитрием Тарасовым ведущая "Дома-2" постоянно находилась в работе. Загружая себя по полной, девушка не заметила, что здоровье заметно ухудшилось. Напомним, что Ольга Бузова даже падала в обморок на одном из своих концертов.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 11:59

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