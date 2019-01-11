Ольга Бузова задумывается об увеличении груди

Девушка была даже против увеличения губ при помощи филлеров, в состав которых входит гиалуроновая кислота.Но недавно стало известно, что Ольга увеличила себе губы, чем перечеркнула все свои прежние убеждения. В настоящее время и Ольга, и Анна Бузовы отдыхают на Мальдивах и по традиции выкладывают фотографии в красивых купальниках. После очередного фото, которое Ольга выставила к себе в Instagram, подписчики обрушили на знаменитость шквал бурных обсуждений.Многие сказали, что если раньше у Бузовой хоть немного читалось наличие груди, то теперь верх от купальника можно совсем не надевать. Сама Ольга задумывается о пластике груди, она считает, что размер побольше сделает её более эффектной.Возможно формы девушка потеряла из-за стресса, ведь после развода с Дмитрием Тарасовым ведущая "Дома-2" постоянно находилась в работе. Загружая себя по полной, девушка не заметила, что здоровье заметно ухудшилось. Напомним, что Ольга Бузова даже падала в обморок на одном из своих концертов.