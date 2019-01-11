В новом доме звезды «Ворониных» Екатерины Волковой уже год идет ремонт

Когда Екатерина Волкова ее муж Андрей и дочь Лиза переехали в загородный дом, внутри находилось множество полиэтиленовых перегородок, защищавших мебель от краски и строительной пыли. Поэтому на сегодняшний день дом выглядит вполне благоустроенным, хотя косметические работы все еще продолжаются. Дом большой и необходимо много времени на то, чтобы привести его в надлежащий вид.Сравнивая загородный дом с московской квартирой, Екатерина Волкова отметила, что из большого дома порой совсем не хочется выходить. Ты даешь обещание друзьям, что приедешь к ним в гости, а потом предлагаешь им самим приехать к тебе. Из квартиры же, наоборот, хочется быстрее выйти, сходить в кино или театр. Сейчас Екатерина Волкова занята на съемках новых сериалов, а обустройством дома в основном занимается ее муж.