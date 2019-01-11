Муж Полины Гагариной показал обнажённую супругу в Instagram

"Это будет что-то потрясающее воображение. Пока что мы позволим себе лишь приоткрыть занавес и окунуться с вами в таинственное закулисье нашей подготовки к шоу", - пишет Исхаков.

Супруг Гагариной удивил фанатов артистки её "голым" видео , где последняя сидит, прикрываясь ногами, и изображает куклу-марионетку. Ролик оказался фрагментом съёмок для предстоящего концерта. Пользователи соцсети решили, что необычное видео, которое ещё предстоит смонтировать, будут показывать во время исполнения песни.Отметим, что сама Гагарина, позируя на камеру, не знала, что видео попадёт в Instagram мужа. Когда супруг заявил ей об этом, артистка смущённо засмеялась.Поклонники звезды немало удивились её смелости предстать перед ними в полностью обнажённом виде. Впрочем, некоторые подписчики заметили, что кое-какая одежда на певице всё же имеется, однако она закрывает наряд ногами.Не обошлось и без критики излишней худобы Гагариной. Фанаты попросили кумира отказаться от диет, ужаснувшись "выпирающим косточкам".