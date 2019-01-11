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Муж Полины Гагариной показал обнажённую супругу в Instagram

Муж Полины Гагариной показал обнажённую супругу на видео в Instagram. В комментарии к посту фотограф Дмитрий Исхаков пригласил поклонников на шоу певицы на стадионе "Мегаспорт".
Муж Полины Гагариной показал обнажённую супругу в Instagram

Супруг Гагариной удивил фанатов артистки её "голым" видео, где последняя сидит, прикрываясь ногами, и изображает куклу-марионетку. Ролик оказался фрагментом съёмок для предстоящего концерта. Пользователи соцсети решили, что необычное видео, которое ещё предстоит смонтировать, будут показывать во время исполнения песни.

"Это будет что-то потрясающее воображение. Пока что мы позволим себе лишь приоткрыть занавес и окунуться с вами в таинственное закулисье нашей подготовки к шоу", - пишет Исхаков.

Отметим, что сама Гагарина, позируя на камеру, не знала, что видео попадёт в Instagram мужа. Когда супруг заявил ей об этом, артистка смущённо засмеялась.

Поклонники звезды немало удивились её смелости предстать перед ними в полностью обнажённом виде. Впрочем, некоторые подписчики заметили, что кое-какая одежда на певице всё же имеется, однако она закрывает наряд ногами.

Не обошлось и без критики излишней худобы Гагариной. Фанаты попросили кумира отказаться от диет, ужаснувшись "выпирающим косточкам".



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 12:11

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