Сергей Лазарев оказался поклонником Спанч Боба

Сергей Лазарев проводит отпуск в Майами (США). И не так давно он опубликовал в социальной сети Instagram свежий снимок «из лета». Он стоит в коротких шортах и футболке напротив почти живого Спанч Боба. Изображение создает эффект присутствия за счет его исполнения в 3D-технике. Под постом артист признался, что очень любит этого персонажа и с удовольствием смотрит с ним мультфильмы.Читатели блога Сергея Лазарева присоединились к его признанию и отметили, что Спанч Боб живет в их доме, но только размером поменьше. Кто-то написал, что тоже очень любит данного героя.