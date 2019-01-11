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Филипп Киркоров пришел в сланцах в Disneyland и насмешил фанатов

Филипп Киркоров в своем микроблоге Instagram показал поклонникам фото, на котором он запечатлен в развлекательном парке Disneyland. Фанатов насмешил внешний вид поп-короля отечественной эстрады.

Филипп Киркоров пришел в сланцах в Disneyland и насмешил фанатов


На данной публикации артист стоит в брендовой футболке красного цвета, черных штанах, заправленных в белые носки, при этом на его ногах красовались сланцы. Под фото вокалист написал: «Цвет настроения – жизнь!». Снимок в течение четырнадцати часов собрал больше 63 тысяч отметок «Мне нравится» и 730 комментариев. Филипп Киркоров немало позабавил подписчиков своим видом. Фанаты стали поправлять звезду, написав: «Цвет настроения – носки в сланцах!». Большинство фолловеров в шутку отметили, что певец «застрял в прошлом».

Ранее портал «ДНИ24» сообщал,что Анна Нетребко показала в Instagram «другого» Киркорова без косметики и привычных нарядов.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:50

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