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Новенькая участница "Дома-2" Яна Шевцова показала грудь Артёму Сороке

Яна Шевцова совсем недавно пришла на проект "Дом-2" и проявила симпатию к мачо телепроекта Захару Саленко.

Парень с первых секунд понял, что девушка совсем не стандартная и в свои 18-лет не имеет комплексов, но уже успела получить славу отчаянной девушки.

Новенькая участница "Дома-2" Яна Шевцова показала грудь Артёму Сороке

Так, молодая участница в первый же день разделась до гола на многомиллионную публику. Захар после этого "стриптиза" открестился от девушки.

Яна не долго грустила и тут же решила попытать удачу с Артёмом Сорокой, который в настоящее время является одиночкой на "Доме-2". Шевцова вскружила голову изголодавшемуся парню: показала ему грудь и даже успела посидеть на нем.

По неподтверждённым слухам, на данный момент Яна и Сорока покинули телепроект.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 12:07

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