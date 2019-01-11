Новенькая участница "Дома-2" Яна Шевцова показала грудь Артёму Сороке





Парень с первых секунд понял, что девушка совсем не стандартная и в свои 18-лет не имеет комплексов, но уже успела получить славу отчаянной девушки.Так, молодая участница в первый же день разделась до гола на многомиллионную публику. Захар после этого "стриптиза" открестился от девушки.Яна не долго грустила и тут же решила попытать удачу с Артёмом Сорокой, который в настоящее время является одиночкой на "Доме-2". Шевцова вскружила голову изголодавшемуся парню: показала ему грудь и даже успела посидеть на нем.По неподтверждённым слухам, на данный момент Яна и Сорока покинули телепроект.