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Певица Монеточка назвала музыканта Игоря Саруханова "кумиром своей жизни"

Восходящая звезда российского шоу-бизнеса Лиза Монеточка назвала знаменитого исполнителя и композитора 90-х Игоря Саруханова "кумиром своей старости". Певица опубликовала в Instagram совместный с 62-летним музыкантом снимок.

Певица Монеточка назвала музыканта Игоря Саруханова "кумиром своей жизни"

Лиза Монеточка, она же Елизавета Гырдымова, успешно покоряет отечественную сцену и уже имеет множество поклонников. Для них певица публикует последние новости из жизни, сопровождая интересными кадрами в Instagram. На днях Монеточке удалось "поймать" исполнителя и композитора, автора песни "Скрипка-лиса" Игоря Саруханова и сфотографироваться с ним. Интересно, что комментируя фото певица Лиза назвала исполнителя 90-х годов "кумиром своей старости".

Публикацию мгновенно оценили фолловеры молодого дарования отечественной эстрады. Многие назвали ее красавицей, одобрили ее музыкальный вкус и вспомнили, какая красивая была песня про скрипку-лису.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 11:47

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