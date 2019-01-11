Певица Монеточка назвала музыканта Игоря Саруханова "кумиром своей жизни"

Лиза Монеточка, она же Елизавета Гырдымова, успешно покоряет отечественную сцену и уже имеет множество поклонников. Для них певица публикует последние новости из жизни, сопровождая интересными кадрами в Instagram. На днях Монеточке удалось "поймать" исполнителя и композитора, автора песни "Скрипка-лиса" Игоря Саруханова и сфотографироваться с ним. Интересно, что комментируя фото певица Лиза назвала исполнителя 90-х годов "кумиром своей старости".Публикацию мгновенно оценили фолловеры молодого дарования отечественной эстрады. Многие назвали ее красавицей, одобрили ее музыкальный вкус и вспомнили, какая красивая была песня про скрипку-лису.