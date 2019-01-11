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Ученые: В современных отношениях секс происходит раньше эмоциональной связи

Группа психологов из Университета Рочестера (Нью-Йорк, США) и IDC Herzliya (Израиль) провели несколько научных экспериментов касательно корреляции эмоциональной связи и секса между современными людьми. Результаты показали, что эта самая связь приходит к партнерам после того, как в их союзе появляются интимные отношения.

Ученые: В современных отношениях секс происходит раньше эмоциональной связи

Глава группы психологов из Израиля Гурит Бирнбаум уверен, что именно возбуждение влияет на эмоциональную связь. Таким образом, даже между незнакомцами она может появиться, если один другому кажется привлекательным. И в дальнейшем сексуальные партнеры могут создать крепкий союз. Что касается экспериментов, то в первом из них мужчин и женщин сначала познакомили между собой. Им нужно было для себя определить, насколько их сексуальное желание высоко по отношению к партнеру. Высокий уровень возбуждения говорил о том, что и эмоционально он также казался им привлекательным. В следующих исследованиях оппонентам было предложено медленно танцевать, а также рассматривать фотографии эротического характера. И увиденное нужно было обговорить с партнером. Выяснилось, что пикантные снимки расслабляли человека, и найти с ним общий язык было намного проще.

По словам возглавляющего группу из США Гарри Рейса, социальные процессы и эволюция смогли сделать человека открытым к тем людям, которые вызывают у него сексуальное желание. Хотя эмоциональная привязанность и возбуждение - абсолютно разные чувства.



 
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Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 11:42

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