"Умная" колонка Lily предназначена для изучения иностранных языков





В разработке программы для "умной" представленной колонки Lily участвовали учителя китайского языка, квалифицированные специалисты машинного обучения и распознавания речи. По словам разработчиков Lily, они создали устройство, способное обучить языку быстрее прочих вариантов. Обучение осуществляется в 4 разных режимах. Речь идёт об интерактивном общении, переводе в реальном времени, голосовых играх и китайском персональном помощнике. Lily можно использовать как обычную "умную" домашнюю колонку.Согласно заявлению представителей компании, во втором квартале перечень языков предлагаемых для обучения будет расширяться. Вначале будет добавлен французский, а также испанский язык, а попозже другие. Покупателям колонки будет бесплатно предложен ряд дополнительных языков. Для этого нужно скачать обновление ПО. В начале продаж устройство будет стоить $149.