"Умная" колонка Lily предназначена для изучения иностранных языков
Производители "умной" современной колонки Lily, предназначенной для обучения иностранным языкам, отмечают, что это максимально эффективное устройство для людей, которые занимаются изучением китайского языка. Новинка оценивается в $149.
В разработке программы для "умной" представленной колонки Lily участвовали учителя китайского языка, квалифицированные специалисты машинного обучения и распознавания речи. По словам разработчиков Lily, они создали устройство, способное обучить языку быстрее прочих вариантов. Обучение осуществляется в 4 разных режимах. Речь идёт об интерактивном общении, переводе в реальном времени, голосовых играх и китайском персональном помощнике. Lily можно использовать как обычную "умную" домашнюю колонку.
Согласно заявлению представителей компании, во втором квартале перечень языков предлагаемых для обучения будет расширяться. Вначале будет добавлен французский, а также испанский язык, а попозже другие. Покупателям колонки будет бесплатно предложен ряд дополнительных языков. Для этого нужно скачать обновление ПО. В начале продаж устройство будет стоить $149.
В разработке программы для "умной" представленной колонки Lily участвовали учителя китайского языка, квалифицированные специалисты машинного обучения и распознавания речи. По словам разработчиков Lily, они создали устройство, способное обучить языку быстрее прочих вариантов. Обучение осуществляется в 4 разных режимах. Речь идёт об интерактивном общении, переводе в реальном времени, голосовых играх и китайском персональном помощнике. Lily можно использовать как обычную "умную" домашнюю колонку.
Согласно заявлению представителей компании, во втором квартале перечень языков предлагаемых для обучения будет расширяться. Вначале будет добавлен французский, а также испанский язык, а попозже другие. Покупателям колонки будет бесплатно предложен ряд дополнительных языков. Для этого нужно скачать обновление ПО. В начале продаж устройство будет стоить $149.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:25