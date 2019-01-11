Юлия Проскурякова и поклонники посмеялись над прическами Пугачевой и Аллегровой

Примадонна и императрица отечественной эстрады дуэтом выступили в передаче композитора «Сегодня вечером. Игорь Николаев». Комментаторы отметили, что Пугачевой и Аллегровой для полной картины не хватало Владимира Кузьмина, тогда бы получилась «битва лохматых». Даже Юлия Проскурякова не смогла сдержать смех при виде причесок певиц.Кроме того, поклонники певиц признались, что они давно не видели совместное выступление Аллы Пугачевой и Ирины Аллегровой на одной сцене. Фотографию комментаторы назвали «затравочкой», подогревающей интерес к передаче Игоря Николаева.