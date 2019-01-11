Юлия Проскурякова и поклонники посмеялись над прическами Пугачевой и Аллегровой
Жену Игоря Николаева Юлию Проскурякову и поклонников Аллы Пугачевой и Ирины Аллегровой рассмешили их одинаковые «лохматые» прически. Совместное фото двух российских эстрадных певиц на своей официальной странице в Instagram опубликовал композитор Игорь Николаев.
Примадонна и императрица отечественной эстрады дуэтом выступили в передаче композитора «Сегодня вечером. Игорь Николаев». Комментаторы отметили, что Пугачевой и Аллегровой для полной картины не хватало Владимира Кузьмина, тогда бы получилась «битва лохматых». Даже Юлия Проскурякова не смогла сдержать смех при виде причесок певиц.
Кроме того, поклонники певиц признались, что они давно не видели совместное выступление Аллы Пугачевой и Ирины Аллегровой на одной сцене. Фотографию комментаторы назвали «затравочкой», подогревающей интерес к передаче Игоря Николаева.
Примадонна и императрица отечественной эстрады дуэтом выступили в передаче композитора «Сегодня вечером. Игорь Николаев». Комментаторы отметили, что Пугачевой и Аллегровой для полной картины не хватало Владимира Кузьмина, тогда бы получилась «битва лохматых». Даже Юлия Проскурякова не смогла сдержать смех при виде причесок певиц.
Кроме того, поклонники певиц признались, что они давно не видели совместное выступление Аллы Пугачевой и Ирины Аллегровой на одной сцене. Фотографию комментаторы назвали «затравочкой», подогревающей интерес к передаче Игоря Николаева.