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Фанаты обвинили Кэти Топурию в излишней худобе

Солистка популярной российской группы «А’Студио» Кэти Топурия в своем блоге Instagram опубликовала снимок, где можно увидеть ее на пальме. Поклонников шокировали ее ребра, которые «светятся» под кожей.
Фанаты обвинили Кэти Топурию в излишней худобе

Кэти Топурия проводит отпуск на одном из популярных островов Индонезии, на Бали, и редко радует подписчиков свежими снимками. На последней фотографии певица в раздельном купальнике забралась на высокую пальму. Этот ракурс позволил внимательным поклонникам рассмотреть у артистки торчащие ребра. А подписала она свой пост коротко: «Savage», что в переводе «дикарь».

Читатели блога Топурии раскритиковали внешний вид своего кумира, по их словам она слишком худая. Но это не помешало публикации за короткий отрезок времени набрать более 20 000 отметок «Нравится».



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 11:11

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