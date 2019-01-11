Фанаты обвинили Кэти Топурию в излишней худобе

Кэти Топурия проводит отпуск на одном из популярных островов Индонезии, на Бали, и редко радует подписчиков свежими снимками. На последней фотографии певица в раздельном купальнике забралась на высокую пальму. Этот ракурс позволил внимательным поклонникам рассмотреть у артистки торчащие ребра. А подписала она свой пост коротко: «Savage», что в переводе «дикарь».Читатели блога Топурии раскритиковали внешний вид своего кумира, по их словам она слишком худая. Но это не помешало публикации за короткий отрезок времени набрать более 20 000 отметок «Нравится».