Анита Цой заявила, что гордится своими аппетитными формами
Звезда российской эстрады Анита Цой рассказала поклонникам, как она гордится своими округлившимися аппетитными формами. Певица опубликовала новый снимок с отдыха на Мальдивах в Instagram, где позирует в купальнике. 47-летняя знаменитость не только не скрывает, что поправилась, но даже восхищается этим, уверенная: мягкие линии делают её женственнее.
Анита Цой как и большинство её звездных коллег по сцене отправилась проводить новогодние каникулы на экзотические Мальдивские острова. Знаменитость любит радовать фанатов своего творчества красивыми и яркими снимками в Instagram. Так, недавно Анита Цой похвасталась в личном блоге новым кадром, где сложно не заметить, как изменилась фигура поп-дивы. При этом сама артистка прокомментировала кадр, заявив, что округлившиеся формы ей очень идут, а естественность безобразной быть не может. Звезда уверена: её "пышненькие формы" очень привлекательны, а мягкие линии манят женственностью. Она призналась, что раньше из-за этого могла переживать, но теперь все изменилось, и она может сравнить себя с вкусной булочкой.
Верные почитатели таланта Аниты Цой поспешили написать отзывы о новом и неожиданном образе любимой исполнительницы, рассыпаясь в комплиментах: "В прекрасной форме", "Вы прекрасны в любом виде", "Великолепная фигура", "Вспомните Фаину Раневскую, которая говорила:"Не худейте, дамы, оно вам надо. Лучше к старости быть румяной пышкой, чем засушенной мартышкой", "Формы должны быть аппетитными, а не худосочными", "Прекрасная женщина с шикарными формами".
Анита Цой как и большинство её звездных коллег по сцене отправилась проводить новогодние каникулы на экзотические Мальдивские острова. Знаменитость любит радовать фанатов своего творчества красивыми и яркими снимками в Instagram. Так, недавно Анита Цой похвасталась в личном блоге новым кадром, где сложно не заметить, как изменилась фигура поп-дивы. При этом сама артистка прокомментировала кадр, заявив, что округлившиеся формы ей очень идут, а естественность безобразной быть не может. Звезда уверена: её "пышненькие формы" очень привлекательны, а мягкие линии манят женственностью. Она призналась, что раньше из-за этого могла переживать, но теперь все изменилось, и она может сравнить себя с вкусной булочкой.
Верные почитатели таланта Аниты Цой поспешили написать отзывы о новом и неожиданном образе любимой исполнительницы, рассыпаясь в комплиментах: "В прекрасной форме", "Вы прекрасны в любом виде", "Великолепная фигура", "Вспомните Фаину Раневскую, которая говорила:"Не худейте, дамы, оно вам надо. Лучше к старости быть румяной пышкой, чем засушенной мартышкой", "Формы должны быть аппетитными, а не худосочными", "Прекрасная женщина с шикарными формами".