Анита Цой заявила, что гордится своими аппетитными формами

Анита Цой как и большинство её звездных коллег по сцене отправилась проводить новогодние каникулы на экзотические Мальдивские острова. Знаменитость любит радовать фанатов своего творчества красивыми и яркими снимками в Instagram. Так, недавно Анита Цой похвасталась в личном блоге новым кадром, где сложно не заметить, как изменилась фигура поп-дивы. При этом сама артистка прокомментировала кадр, заявив, что округлившиеся формы ей очень идут, а естественность безобразной быть не может. Звезда уверена: её "пышненькие формы" очень привлекательны, а мягкие линии манят женственностью. Она призналась, что раньше из-за этого могла переживать, но теперь все изменилось, и она может сравнить себя с вкусной булочкой.Верные почитатели таланта Аниты Цой поспешили написать отзывы о новом и неожиданном образе любимой исполнительницы, рассыпаясь в комплиментах: "В прекрасной форме", "Вы прекрасны в любом виде", "Великолепная фигура", "Вспомните Фаину Раневскую, которая говорила:"Не худейте, дамы, оно вам надо. Лучше к старости быть румяной пышкой, чем засушенной мартышкой", "Формы должны быть аппетитными, а не худосочными", "Прекрасная женщина с шикарными формами".