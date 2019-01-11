Ксения Собчак снова рвется во власть и переезжает в Санкт-Петербург

«До сих пор не могу понять, как Собчак могла даже подумать о том, что сможет стать президентом России..Уверена, что и в этот раз эти выборы не принесут ей положительного результата!» - продолжают писать в Сети.

«А я думаю, что у Собчак есть все шансы победить в этих выборах! Она же не только очень многое знает об этом, но и уже проходила через весь этот процесс! Я за Ксению! Жаль, что я живу не в Петербурге..», - написала одна из фанаток Собчак.





Несколько дней назад в социальных сетях появилась информация о том, что Собчак снова рвется во власть и планирует поучаствовать в выборах на пост главы города Санкт-Петербург. И если тогда это были только слухи, то сейчас это сообщение подтвердилось.Информатор, приближенный к бывшему кандидату на пост президента России, заявил, что на сегодняшний день Ксения активно набирает команду и уже в следующем месяце переедет в Санкт-Петербург, где она намерена посвятить всю себя выборам.Многие не понимают, почему Собчак в очередной раз так верит в то, что сможет победить, ведь за нее почти не голосовали на выборах президента России.Впрочем, защитники Ксении Собчак убеждены в обратном. По мнению поклонников, после участия в выборах президента РФ в 2018 году у телезнаменитости есть все шансы победить на выборах на пост губернатора Санкт-Петербурга, ведь она имеет большой опыт в этом деле.