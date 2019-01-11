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Американец благодаря вещим снам смог выиграть джек-пот

Житель Мэриленда (США) смог второй раз выиграть джек-пот. Американцу в этом помогли вещие сны.

Американец благодаря вещим снам смог выиграть джек-пот


По словам Ричарда Джойнера, он во сне увидел цифры 4,8,5,6, которые и запомнил. Мужчина вспомнил, что с данными цифрами он постоянно встречался в документациях во время прохождения армейской службы. Ричард заметил, что данная комбинация часто бывает выигрышной в виртуальных скачках. Джойнер поставил на данную комбинацию в лошадиных соревнованиях и смог выиграть джек-пот в $15 252. Второй раз эти цифры принесли мужчине $39 697. В данном случае опять помог вещий сон. По словам американца, ему часто снятся цифры, которые как-то связаны со спортивными результатами, датами, событиями.

В декабре месяце стало известно, что американка выиграла в виртуальные скачки вследствие бессонницы. Она долго не могла уснуть. Перед тем как уснуть, женщина случайно запомнила последнее время, увиденное на часах. Данная комбинация цифр позволила американке выиграть джек-пот, который составил $13 323.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:52

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