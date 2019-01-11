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Новый возлюбленный увёз Сашу Бортич на "край света"

Новый возлюбленный увёз Сашу Бортич на "край света" в горы Венесуэлы. Молодая актриса познакомилась с родителями Евгения Савельева и больше не скрывает роман с сыном депутата.
Новый возлюбленный увёз Сашу Бортич на "край света"

Саша Бортич поделилась в Instagram несколькими романтичными фотографиями с новым кавалером, с которым отправилась в Венесуэлу. В компании приятелей пара разъезжает по экзотическим городам и даже поднялась в горы Рорайма, напомнившие артистке марсианские пейзажи. Запечатлели туристы и поход к самому высокому водопаду в мире Angel Falls.

Хотя до этого знаменитость не выставляла на публику личную жизнь с рэпером Mezza, теперь она охотно публикует снимки, где обнимается и целуется с новым женихом. Впервые пара вышла на публику в конце ноября на светском мероприятии.

Избранником звезды оказался сын депутата Валерия Савельева Евгений. Бортич уже познакомилась с роднёй своего бойфренда, а последний любит выставлять в личный блог совместные фото с родителями и возлюбленной.

Поклонники актрисы считают, что вскоре после развода с первым мужем Бортич может получить новое предложение руки и сердца.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 10:45

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