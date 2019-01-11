Новый возлюбленный увёз Сашу Бортич на "край света"
Новый возлюбленный увёз Сашу Бортич на "край света" в горы Венесуэлы. Молодая актриса познакомилась с родителями Евгения Савельева и больше не скрывает роман с сыном депутата.
Саша Бортич поделилась в Instagram несколькими романтичными фотографиями с новым кавалером, с которым отправилась в Венесуэлу. В компании приятелей пара разъезжает по экзотическим городам и даже поднялась в горы Рорайма, напомнившие артистке марсианские пейзажи. Запечатлели туристы и поход к самому высокому водопаду в мире Angel Falls.
Хотя до этого знаменитость не выставляла на публику личную жизнь с рэпером Mezza, теперь она охотно публикует снимки, где обнимается и целуется с новым женихом. Впервые пара вышла на публику в конце ноября на светском мероприятии.
Избранником звезды оказался сын депутата Валерия Савельева Евгений. Бортич уже познакомилась с роднёй своего бойфренда, а последний любит выставлять в личный блог совместные фото с родителями и возлюбленной.
Поклонники актрисы считают, что вскоре после развода с первым мужем Бортич может получить новое предложение руки и сердца.
Саша Бортич поделилась в Instagram несколькими романтичными фотографиями с новым кавалером, с которым отправилась в Венесуэлу. В компании приятелей пара разъезжает по экзотическим городам и даже поднялась в горы Рорайма, напомнившие артистке марсианские пейзажи. Запечатлели туристы и поход к самому высокому водопаду в мире Angel Falls.
Хотя до этого знаменитость не выставляла на публику личную жизнь с рэпером Mezza, теперь она охотно публикует снимки, где обнимается и целуется с новым женихом. Впервые пара вышла на публику в конце ноября на светском мероприятии.
Избранником звезды оказался сын депутата Валерия Савельева Евгений. Бортич уже познакомилась с роднёй своего бойфренда, а последний любит выставлять в личный блог совместные фото с родителями и возлюбленной.
Поклонники актрисы считают, что вскоре после развода с первым мужем Бортич может получить новое предложение руки и сердца.