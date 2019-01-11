В США работника местного аэропорта обезглавила лопасть вертолета
В штате Флорида (США) одному из сотрудников регионального аэропорта Бруксвилл-Тампа-Бэй в графстве Эрнандо лопасть вертолета отрезала голову. Полиция отнесла ЧП к категории «несчастный случай».
На данный момент известно, что летательный аппарат не собирался совершать взлет. От травм, не совместимых с жизнью, 62-летний работник аэропорта умер на месте.
По словам Аль Нейнхуиса, местного шерифа, данный инцидент, несмотря на всю серьезность, имеет случайный характер.
На данный момент известно, что летательный аппарат не собирался совершать взлет. От травм, не совместимых с жизнью, 62-летний работник аэропорта умер на месте.
По словам Аль Нейнхуиса, местного шерифа, данный инцидент, несмотря на всю серьезность, имеет случайный характер.
В мире
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 10:11