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В США работника местного аэропорта обезглавила лопасть вертолета

В штате Флорида (США) одному из сотрудников регионального аэропорта Бруксвилл-Тампа-Бэй в графстве Эрнандо лопасть вертолета отрезала голову. Полиция отнесла ЧП к категории «несчастный случай».

В США работника местного аэропорта обезглавила лопасть вертолета

На данный момент известно, что летательный аппарат не собирался совершать взлет. От травм, не совместимых с жизнью, 62-летний работник аэропорта умер на месте.

По словам Аль Нейнхуиса, местного шерифа, данный инцидент, несмотря на всю серьезность, имеет случайный характер.



 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 10:11

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