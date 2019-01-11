Россия не исключает возможность обмена задержанных украинских моряков
Российские высокопоставленные дипломаты не исключают возможность обмена украинских моряков, задержанных в конце осени 2018 года в Черном море. Однако все будет зависеть от Киева, захотят украинские власти пойти на конкретные договоренности или нет.
На сегодняшний день возможность обмена моряков на россиян, находящихся в украинских тюрьмах, отсутствует. Необходимо понять, что моряки не являются военнопленными, в каком свете их выставляет Украина. Из-за своих провокационных действий они оказались в российских территориальных водах, после чего их задержали. Для начала необходимо дождаться вердикта суда, а потом рассмотреть все доступные возможности обмена. Кроме того, до окончания выборов президента Украины, обмен невозможен в принципе, поскольку это может сыграть на руку Петру Порошенко.
После задержания трех украинских кораблей ВМС, незаконно зашедших в российские территориальные воды, суды Симферополя и Керчи постановили арестовать моряков. Их переправили в Москву, где большая часть моряков содержится в СИЗО «Лефортово». Украинцев, получивших при задержании ранения, содержат в медицинском блоке изолятора «Матросская тишина».
На сегодняшний день возможность обмена моряков на россиян, находящихся в украинских тюрьмах, отсутствует. Необходимо понять, что моряки не являются военнопленными, в каком свете их выставляет Украина. Из-за своих провокационных действий они оказались в российских территориальных водах, после чего их задержали. Для начала необходимо дождаться вердикта суда, а потом рассмотреть все доступные возможности обмена. Кроме того, до окончания выборов президента Украины, обмен невозможен в принципе, поскольку это может сыграть на руку Петру Порошенко.
После задержания трех украинских кораблей ВМС, незаконно зашедших в российские территориальные воды, суды Симферополя и Керчи постановили арестовать моряков. Их переправили в Москву, где большая часть моряков содержится в СИЗО «Лефортово». Украинцев, получивших при задержании ранения, содержат в медицинском блоке изолятора «Матросская тишина».
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Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 09:51