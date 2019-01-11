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Россия не исключает возможность обмена задержанных украинских моряков

Российские высокопоставленные дипломаты не исключают возможность обмена украинских моряков, задержанных в конце осени 2018 года в Черном море. Однако все будет зависеть от Киева, захотят украинские власти пойти на конкретные договоренности или нет.
Россия не исключает возможность обмена задержанных украинских моряков

На сегодняшний день возможность обмена моряков на россиян, находящихся в украинских тюрьмах, отсутствует. Необходимо понять, что моряки не являются военнопленными, в каком свете их выставляет Украина. Из-за своих провокационных действий они оказались в российских территориальных водах, после чего их задержали. Для начала необходимо дождаться вердикта суда, а потом рассмотреть все доступные возможности обмена. Кроме того, до окончания выборов президента Украины, обмен невозможен в принципе, поскольку это может сыграть на руку Петру Порошенко.

После задержания трех украинских кораблей ВМС, незаконно зашедших в российские территориальные воды, суды Симферополя и Керчи постановили арестовать моряков. Их переправили в Москву, где большая часть моряков содержится в СИЗО «Лефортово». Украинцев, получивших при задержании ранения, содержат в медицинском блоке изолятора «Матросская тишина».



 
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Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 09:51

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