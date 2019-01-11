Илон Маск показал фото нового космического ракетного комплекса SpaceX Starship





Речь ведётся о системе, которая состоит из сверхтяжёлой современной ракеты, а также космического корабля. Сначала комплекс назывался BFR - Big Falcon Rocket. Позже эксперты заявили, что он получит ракетный ускоритель типа Super Heavy, а также космический корабль Starship. Маск заметил, что на территории Техаса в рамках стартовой площадки SpaceX завершили сборку тестового шаттла Starship. Как передаёт глава SpaceX, первая тестовая ракета нужна для осуществления суборбитальных полётов, чтобы отработать вертикальный взлёт и посадку.По словам Маска, орбитальный шаттл получит более толстую обшивку, плавно изгибающуюся носовую секцию. Она также будет выше. Испытание нового космического шаттла руководство компании SpaceX планирует организовать уже в ближайшее время.