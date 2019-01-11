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Илон Маск показал фото нового космического ракетного комплекса SpaceX Starship

Илон Маск, являющийся главой аэрокосмической современной развивающейся компании SpaceX, продемонстрировал в Twitter фотографию, на которой изображён новый космический ракетный комплекс версии SpaceX Starship. Он позволяет осуществлять пилотируемые полёты на Марс, а также Луну.

Илон Маск показал фото нового космического ракетного комплекса SpaceX Starship


Речь ведётся о системе, которая состоит из сверхтяжёлой современной ракеты, а также космического корабля. Сначала комплекс назывался BFR - Big Falcon Rocket. Позже эксперты заявили, что он получит ракетный ускоритель типа Super Heavy, а также космический корабль Starship. Маск заметил, что на территории Техаса в рамках стартовой площадки SpaceX завершили сборку тестового шаттла Starship. Как передаёт глава SpaceX, первая тестовая ракета нужна для осуществления суборбитальных полётов, чтобы отработать вертикальный взлёт и посадку.

По словам Маска, орбитальный шаттл получит более толстую обшивку, плавно изгибающуюся носовую секцию. Она также будет выше. Испытание нового космического шаттла руководство компании SpaceX планирует организовать уже в ближайшее время.



 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:09

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