Рост цен на продукты в России скрыли уменьшением упаковки





Российские покупатели, побывавшие в некоторых магазинах и супермаркетах, начали замечать, что многих товаров в упаковке стало меньше. Так, производители отдают предпочтение "девятку" куриных яиц, а не десятку. Фотографии соответствующих товаров появились в Сети, после чего открылось множество прецедентов с другими продуктами.9 яиц в среднем продают за 64,9 рубля. Фруктовый сок сохранил скачок в цене, однако стал меньше на 0,15 л. От пива и молока отняли 0,05 л, майонеза стало меньше на 50 гр, сметаны - на 35 гр и на 8 гр - шоколада. Сыр в упаковке теперь не предлагают по 180 гр, а отмеряют куски по 125 или 150 гр.Такая тенденция называется шринкфляцией по аналогии с основной причиной роста цен - инфляцией. Производителям не выгодно открывать покупателям резкие скачки в стоимости товаров, поэтому россиянам придётся в ближайшее время покупать "девятки" яиц.Отметим, что 10 января уровень инфляции с 2,5 поднялся до 4,3, отразившись на цене продуктов. В 2018 году продовольственные товары подорожали в среднем на 4,7 процента.