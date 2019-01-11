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Рост цен на продукты в России скрыли уменьшением упаковки

Рост цен на продукты питания в России производители скрыли уменьшением упаковки. Вместо десятка яиц на полках можно встретить "девяток".
Рост цен на продукты в России скрыли уменьшением упаковки

Российские покупатели, побывавшие в некоторых магазинах и супермаркетах, начали замечать, что многих товаров в упаковке стало меньше. Так, производители отдают предпочтение "девятку" куриных яиц, а не десятку. Фотографии соответствующих товаров появились в Сети, после чего открылось множество прецедентов с другими продуктами.

9 яиц в среднем продают за 64,9 рубля. Фруктовый сок сохранил скачок в цене, однако стал меньше на 0,15 л. От пива и молока отняли 0,05 л, майонеза стало меньше на 50 гр, сметаны - на 35 гр и на 8 гр - шоколада. Сыр в упаковке теперь не предлагают по 180 гр, а отмеряют куски по 125 или 150 гр.

Такая тенденция называется шринкфляцией по аналогии с основной причиной роста цен - инфляцией. Производителям не выгодно открывать покупателям резкие скачки в стоимости товаров, поэтому россиянам придётся в ближайшее время покупать "девятки" яиц.
Рост цен на продукты в России скрыли уменьшением упаковки

Отметим, что 10 января уровень инфляции с 2,5 поднялся до 4,3, отразившись на цене продуктов. В 2018 году продовольственные товары подорожали в среднем на 4,7 процента.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 10:00

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