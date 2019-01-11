Финансовые проблемы вынудили Любовь Успенскую закрыть караоке-клуб

Поначалу дела у эстрадной певицы шли в гору. На открытии караоке-клуба «Люба-Любонька» присутствовали ее коллеги: Слава, Наталья Ионова и Ирина Дубцова, обеспечившие заведению громкую рекламу. Кроме того, иногда в клубе выступала сама Любовь Успенская, а в некоторые дни проводились акции, в рамках которых девушки могли заказать себе бесплатные напитки, что привлекало новых посетителей.Однако прошел слух, что из-за открытия караоке-клуба Любовь Успенская поссорилась с Филиппом Киркоровым. Тот даже считал, что она просто украла его идею, ведь поп-король ранее открыл подобное заведение. Затем с лета 2018 года на официальной странице караоке-клуба в Instagram перестала обновляться информация. Теперь же стало известно, что Успенская временно закрыла свой бизнес. Возможно, она перенесет его в другое место, где арендная плата будет не такой высокой.