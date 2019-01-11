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Татьяна Тотьмянина попала в больницу с травмой ноги

Спортсменка Татьяна Тотьмянина попала в больницу с травмой ноги. Соответствующая информация появилась в микроблоге Instagram звезды.
Татьяна Тотьмянина попала в больницу с травмой ноги

Известно, что в конце 2017 года Татьяна Тотьмянина получила перелом ноги. После больницы чемпионку по фигурному катанию ожидало длительное восстановление. Недавно она разместила пост в социальной сети Instagram свидетельствующий о том, что знаменитость получила новую травму.

Напомним, что спортсменка во время соревнования Гран-при «Skate America» в 2004 году упала на лед и получила сотрясение мозга. Несмотря на это, знаменитость смогла восстановиться и завоевать золотую медаль на зимних Олимпийских играх 2006 года. После победы в Турине фигуристка покинула большой спорт. Она решила посвятить себя семье и занялась выступлениями на различных ледовых шоу. В конце декабря 2017 года Татьяна сломала ногу. Травма оказалась серьезной на столько, что спортсменка перенесла три операции. Эту травму она прокомментировала словами: «Отношусь к ситуации по-философски. Сломанная нога не повод для расстройства, а время передохнуть».

На днях Тотьмянина поделилась с поклонниками свежим фотоснимком из больницы, на котором у нее перебинтована нога. Олимпийская чемпионка не уточнила, какую именно травму получила на этот раз. Большое количество фолловеров оставили комментарии к опубликованному посту. Основная их часть содержит слова поддержки и пожеланий скорейшего выздоровления.



 
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Спорт
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 09:06

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