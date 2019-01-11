Большинство немцев не любят туристов из России и Великобритании





По словам опрашиваемых, россияне издают слишком много шума (на это указали 60%), и они слишком много употребляют спиртных напитков (56%). Кроме того, по мнению немцев, российские туристы оказались довольно грубыми (38%) и слишком часто делают селфи (24%).Помимо россиян немцев не особо устраивают англичане. Жители островного государства мешают отдыхать 58% опрошенным и, как и россияне, они злоупотребляют алкоголем. Помимо этого в опросе было указано, что у англичан имеется дурная привычка занимать пляжные лежаки.