Армейскую авиацию привлекут к ликвидации Бурейской аномалии





Представители Минобороны РФ отмечают, что специалистами будет оценена обстановка, а также погодные условия. Эксперты определят количество сил и средств, требуемых для эффективной ликвидации случившегося завала. Вследствие значительных обрушений скального массива, поздней к работе привлекут инженерные, а также железнодорожные войска. Для ликвидации завала подключат армейскую, а также транспортную авиацию. Об этом заявил Минобороны России.Стоит напомнить, что одиннадцатого декабря прошлого года на территории Хабаровского края в Верхнебуреинском районе случилось схождение грунта с сопки. Специалисты заявили, что общая масса сошедшего грунта составила около 34 000 000 кубометров.Ранее данный инцидент оказался в центре бурного общественного обсуждения. Масштабный обвал грунта кто-то объяснял падением метеорита, кто-то - землетрясением.