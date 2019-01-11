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Армейскую авиацию привлекут к ликвидации Бурейской аномалии

Военные инженеры, которые входят в состав оперативной группы Восточного военного округа российского Минобороны, направились в Хабаровский край к Бурейскому водохранилищу, чтобы ликвидировать последствия оползня, названного Бурейской аномалией. Для данных работ задействовали армейскую авиацию.

Армейскую авиацию привлекут к ликвидации Бурейской аномалии

Представители Минобороны РФ отмечают, что специалистами будет оценена обстановка, а также погодные условия. Эксперты определят количество сил и средств, требуемых для эффективной ликвидации случившегося завала. Вследствие значительных обрушений скального массива, поздней к работе привлекут инженерные, а также железнодорожные войска. Для ликвидации завала подключат армейскую, а также транспортную авиацию. Об этом заявил Минобороны России.

Стоит напомнить, что одиннадцатого декабря прошлого года на территории Хабаровского края в Верхнебуреинском районе случилось схождение грунта с сопки. Специалисты заявили, что общая масса сошедшего грунта составила около 34 000 000 кубометров.

Ранее данный инцидент оказался в центре бурного общественного обсуждения. Масштабный обвал грунта кто-то объяснял падением метеорита, кто-то - землетрясением.



 
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Происшествия / Главные новости
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 08:35

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