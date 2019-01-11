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Дочь Стаса Михайлова в новом образе стала похожа на секретного агента

Супруга популярного певца Стаса Михайлова опубликовала на своей странице в сети Instagram фотографию младшей дочери Марии в новом образе. Благодаря изменениям ребенок стал похож на секретного агента. Подписчики похвалили девочку за смелый эксперимент.


Дочь Стаса Михайлова в новом образе стала похожа на секретного агента

Снимок был сделан во время отдыха семьи Михайловых в ОАЭ. Певец с женой и дочерями отправился в Дубай, чтобы сменить обстановку. Там же они праздновали Новый год.

Несмотря на то, что из-за жары на курорте можно носить легкую одежду, 6-летняя Мария решила предстать перед родителями в необычном стильном образе. Она одела черную кожаную куртку и примерила солнцезащитные очки. Лицо девочки выглядит сосредоточенным, что в сочетании с одеждой и аксессуаром делает ее похожей на секретного агента.

В комментариях к фотографии поклонники написали множество комплиментов в адрес младшей дочери Стаса Михайлова, отметив, что Мария «модница», «красотка» и «растет как на дрожжах».



 
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ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:55

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