Дочь Стаса Михайлова в новом образе стала похожа на секретного агента

Снимок был сделан во время отдыха семьи Михайловых в ОАЭ. Певец с женой и дочерями отправился в Дубай, чтобы сменить обстановку. Там же они праздновали Новый год.Несмотря на то, что из-за жары на курорте можно носить легкую одежду, 6-летняя Мария решила предстать перед родителями в необычном стильном образе. Она одела черную кожаную куртку и примерила солнцезащитные очки. Лицо девочки выглядит сосредоточенным, что в сочетании с одеждой и аксессуаром делает ее похожей на секретного агента.В комментариях к фотографии поклонники написали множество комплиментов в адрес младшей дочери Стаса Михайлова, отметив, что Мария «модница», «красотка» и «растет как на дрожжах».