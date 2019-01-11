АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эпатажные "звезды", которые прославились благодаря роли «фриков» на экранах ТВ
EUR 77.21 USD 66.86
Курс валют на 11.01.2019

Популярный в Казахстане исполнитель плюнул в лица двух детей во время выступления

Торегали Тореали, популярный в Казахстане исполнитель, во время выступления в Астане плюнул в лица двух мальчиков, вышедших на сцену к своему кумиру. Такое странное поведение певец объяснил древним казахским обычаем.


Популярный в Казахстане исполнитель плюнул в лица двух детей во время выступления

Фрагмент видеозаписи с концерта Торегали Тореали разместил на своей странице в социальной сети Instagram. Вначале видно, как мальчик подходит к певцу вручить букет цветов, а знаменитость берет его за скулы и плюет в рот. После того, как букет вручен, а ребенок начинает покидать сцену, Торегали Тореали пинает его под зад. Аналогичный «ритуал» музыкант проделал с еще одним своим маленьким почитателем, поднявшимся на сцену, но уже без букета. По словам казахского певца, в его ауле «всегда так делали».

Зрители, присутствующие в зале, положительно отнеслись к поведению Торегали Тореали и бурно аплодировали. Однако интернет-аудитории увиденное не понравилось. Юзеры посчитали артиста невоспитанным человеком и выразили недоумение по поводу пинков и плевков.

По информации одного из местных изданий, в древние времена у казахов действительно существовал обычай, когда определенные люди, например ораторы, могли плюнуть в детские рты. Считалось, что таким образом они передают свои способности младшему поколению.



 
+Дзен +Яндекс новости
Общество / ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:21

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Дочь Стаса Михайлова в новом образе
Лера Кудрявцева отдыхает в Омане,
Представления о силе укуса тираннозавра
Большинство немцев не любят туристов из
Армейскую авиацию привлекут к
Sony создала стеклянную беспроводную
Популярный в Казахстане исполнитель
Юрий Лоза высказался о конфликте между
Жительница Китая из-за редкой болезни
Возлюбленная Данилы Козловского Ольга
Ученые вновь объяснили вредное
Диетологи назвали самое полезное блюдо
Проиграв в споре с Агатой Муцениеце,
Эксперты рассказали, почему зимой
Компания Porsche анонсировала самые
Samsung показала новый компактный
Найден способ получения воды из
Рианна ко Дню святого Валентина
Елена Воробей рассказала о трех
«Умный» перцовый баллончик теперь
Уфологи: В пермском треугольнике
Нестираный шарф оказался фактором для
В Москве таксист отобрал у клиентки
Ученые спрогнозировали концепцию
Apple хочет заняться производством
Volkswagen представил тизер
Hyundai подготовила для Детройтского
Walmart собрал в одном ролике 12
Indemnis продемонстрировала парашютную
Астрономы обнаружили галактику-изгой,
Просмотреть все новости