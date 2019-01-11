Популярный в Казахстане исполнитель плюнул в лица двух детей во время выступления

Фрагмент видеозаписи с концерта Торегали Тореали разместил на своей странице в социальной сети Instagram. Вначале видно, как мальчик подходит к певцу вручить букет цветов, а знаменитость берет его за скулы и плюет в рот. После того, как букет вручен, а ребенок начинает покидать сцену, Торегали Тореали пинает его под зад. Аналогичный «ритуал» музыкант проделал с еще одним своим маленьким почитателем, поднявшимся на сцену, но уже без букета. По словам казахского певца, в его ауле «всегда так делали».Зрители, присутствующие в зале, положительно отнеслись к поведению Торегали Тореали и бурно аплодировали. Однако интернет-аудитории увиденное не понравилось. Юзеры посчитали артиста невоспитанным человеком и выразили недоумение по поводу пинков и плевков.По информации одного из местных изданий, в древние времена у казахов действительно существовал обычай, когда определенные люди, например ораторы, могли плюнуть в детские рты. Считалось, что таким образом они передают свои способности младшему поколению.