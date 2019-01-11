АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эпатажные "звезды", которые прославились благодаря роли «фриков» на экранах ТВ
EUR 77.21 USD 66.86
Курс валют на 11.01.2019

Юрий Лоза высказался о конфликте между Виталием Милоновым и Сергеем Шнуровым

Певец и композитор Юрий Лоза высказал свое мнение о конфликте, возникшем между депутатом Госдумы Виталием Милоновым и фронтменом группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым. Он отметил, что оба участника скандала ему не интересны.


Юрий Лоза высказался о конфликте между Виталием Милоновым и Сергеем Шнуровым

Некоторое время назад народный избранник подверг острой критике творчество Сергея Шнурова, сравнив его с «отрыжкой пивняка», а музыкантов, использующих нецензурную брань в выступлениях, назвал «убийцами Пушкина». В ответ на это заявление скандальный исполнитель сочинил стихотворение, в котором высказался о Виталии Милонове как о «месье» с рыжей бородкой, занимающемся популизмом и пиаром.

Комментируя конфликтную ситуацию между двумя известными персонами, Юрий Лоза сообщил, что они не представляют для него никакого интереса, и у него нет желания их пиарить. Также в беседе с журналистами одного из изданий композитор назвал Сергея Шнурова и Виталия Милонова «балбесами».

Юрий Лоза высказался о конфликте между Виталием Милоновым и Сергеем Шнуровым

Относительно матерных слов, которые доносятся со сцены, Юрий Лоза заявил, что дети должны быть защищены от такого явления. Чтобы решить этот вопрос, «толковые люди должны сесть и принять нормальные решения».

Мэтр отечественной эстрады добавил, что с его точки зрения нецензурными выражениями пользуются люди с ограниченным лексиконом.



 
+Дзен +Яндекс новости
Общество / ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:14

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Дочь Стаса Михайлова в новом образе
Лера Кудрявцева отдыхает в Омане,
Представления о силе укуса тираннозавра
Большинство немцев не любят туристов из
Армейскую авиацию привлекут к
Sony создала стеклянную беспроводную
Популярный в Казахстане исполнитель
Юрий Лоза высказался о конфликте между
Жительница Китая из-за редкой болезни
Возлюбленная Данилы Козловского Ольга
Ученые вновь объяснили вредное
Диетологи назвали самое полезное блюдо
Проиграв в споре с Агатой Муцениеце,
Эксперты рассказали, почему зимой
Компания Porsche анонсировала самые
Samsung показала новый компактный
Найден способ получения воды из
Рианна ко Дню святого Валентина
Елена Воробей рассказала о трех
«Умный» перцовый баллончик теперь
Уфологи: В пермском треугольнике
Нестираный шарф оказался фактором для
В Москве таксист отобрал у клиентки
Ученые спрогнозировали концепцию
Apple хочет заняться производством
Volkswagen представил тизер
Hyundai подготовила для Детройтского
Walmart собрал в одном ролике 12
Indemnis продемонстрировала парашютную
Астрономы обнаружили галактику-изгой,
Просмотреть все новости