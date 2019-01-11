Юрий Лоза высказался о конфликте между Виталием Милоновым и Сергеем Шнуровым





Некоторое время назад народный избранник подверг острой критике творчество Сергея Шнурова, сравнив его с «отрыжкой пивняка», а музыкантов, использующих нецензурную брань в выступлениях, назвал «убийцами Пушкина». В ответ на это заявление скандальный исполнитель сочинил стихотворение, в котором высказался о Виталии Милонове как о «месье» с рыжей бородкой, занимающемся популизмом и пиаром.Комментируя конфликтную ситуацию между двумя известными персонами, Юрий Лоза сообщил, что они не представляют для него никакого интереса, и у него нет желания их пиарить. Также в беседе с журналистами одного из изданий композитор назвал Сергея Шнурова и Виталия Милонова «балбесами».Относительно матерных слов, которые доносятся со сцены, Юрий Лоза заявил, что дети должны быть защищены от такого явления. Чтобы решить этот вопрос, «толковые люди должны сесть и принять нормальные решения».Мэтр отечественной эстрады добавил, что с его точки зрения нецензурными выражениями пользуются люди с ограниченным лексиконом.