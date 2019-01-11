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Жительница Китая из-за редкой болезни не слышит голоса мужчин

Жительница Китая из-за редкого заболевания потеряла возможность слышать голоса мужчин. Информация об этом опубликована в издании The Daily Mail.


Жительница Китая из-за редкой болезни не слышит голоса мужчин

Вначале девушку по фамилии Чен стало тошнить, а в ее ушах стоял звон. Однако в тот момент она не придала особого внимания недомоганию и обращаться за медицинской помощью не стала. На следующий день китаянка поняла, что не слышит ничего, что произносит ее бойфренд. Тогда она обратилась в лечебное учреждение, где выяснилось, что Чен может воспринимать исключительно голоса женщин, а вот способность слышать голоса мужчин она утратила.

По мнению медиков, пациентке стали недоступны звуки на низких частотах. К обострению болезни могли привести переутомление и нервное напряжение. Специалисты прописали китаянке необходимую терапию и заверили, что в скором времени ее слух нормализуется.

Такая аномалия слуха встречается крайне редко: у одного из 13 тысяч человек, обратившихся к врачам. Однако специалисты предполагают, что этот показатель очень сильно занижен, ведь многие о своей болезни даже не знают.



 
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Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:05

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