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Представления о силе укуса тираннозавра оказались сильно преувеличены

Группа ученых провела анализ силы укуса живых и вымерших животных. В результате работы выяснилось, что традиционные представления о невероятной мощности челюстей тираннозавра оказались сильно преувеличенными, а пальма первенства досталась крохотному галапагосскому зяблику. Информация об этом опубликована в издании Royal Society journal Proceedings: Biological Sciences.


Представления о силе укуса тираннозавра оказались сильно преувеличены

В процессе исследования эксперты сопоставили силу укуса и массу тела 434 современных и ископаемых живых существ. По окончанию работы они определили, что первое место в их своеобразном рейтинге занял галапагосский зяблик. Маленькая птица весит всего лишь 33 грамма, но обладает силой укуса в 70 ньютонов.

Тираннозавр, считающийся «грозой» древнего мира, по мощности челюстей значительно отстает от пернатого. Ящер со средней массой тела 8 тонн мог нанести укус силой 57 тысяч ньютонов.

Использовав данные параметры, специалисты предположили, что если бы у тираннозавра и зяблика была бы одинаковая масса тел, и у них возник конфликт, то птица победила бы в схватке, так как сила ее челюстей в 320 раз превышает силу челюстей древнего динозавра.



 
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Наука
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:39

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