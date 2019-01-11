Представления о силе укуса тираннозавра оказались сильно преувеличены





В процессе исследования эксперты сопоставили силу укуса и массу тела 434 современных и ископаемых живых существ. По окончанию работы они определили, что первое место в их своеобразном рейтинге занял галапагосский зяблик. Маленькая птица весит всего лишь 33 грамма, но обладает силой укуса в 70 ньютонов.Тираннозавр, считающийся «грозой» древнего мира, по мощности челюстей значительно отстает от пернатого. Ящер со средней массой тела 8 тонн мог нанести укус силой 57 тысяч ньютонов.Использовав данные параметры, специалисты предположили, что если бы у тираннозавра и зяблика была бы одинаковая масса тел, и у них возник конфликт, то птица победила бы в схватке, так как сила ее челюстей в 320 раз превышает силу челюстей древнего динозавра.