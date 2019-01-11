Представления о силе укуса тираннозавра оказались сильно преувеличены
Группа ученых провела анализ силы укуса живых и вымерших животных. В результате работы выяснилось, что традиционные представления о невероятной мощности челюстей тираннозавра оказались сильно преувеличенными, а пальма первенства досталась крохотному галапагосскому зяблику. Информация об этом опубликована в издании Royal Society journal Proceedings: Biological Sciences.
В процессе исследования эксперты сопоставили силу укуса и массу тела 434 современных и ископаемых живых существ. По окончанию работы они определили, что первое место в их своеобразном рейтинге занял галапагосский зяблик. Маленькая птица весит всего лишь 33 грамма, но обладает силой укуса в 70 ньютонов.
Тираннозавр, считающийся «грозой» древнего мира, по мощности челюстей значительно отстает от пернатого. Ящер со средней массой тела 8 тонн мог нанести укус силой 57 тысяч ньютонов.
Использовав данные параметры, специалисты предположили, что если бы у тираннозавра и зяблика была бы одинаковая масса тел, и у них возник конфликт, то птица победила бы в схватке, так как сила ее челюстей в 320 раз превышает силу челюстей древнего динозавра.
В процессе исследования эксперты сопоставили силу укуса и массу тела 434 современных и ископаемых живых существ. По окончанию работы они определили, что первое место в их своеобразном рейтинге занял галапагосский зяблик. Маленькая птица весит всего лишь 33 грамма, но обладает силой укуса в 70 ньютонов.
Тираннозавр, считающийся «грозой» древнего мира, по мощности челюстей значительно отстает от пернатого. Ящер со средней массой тела 8 тонн мог нанести укус силой 57 тысяч ньютонов.
Использовав данные параметры, специалисты предположили, что если бы у тираннозавра и зяблика была бы одинаковая масса тел, и у них возник конфликт, то птица победила бы в схватке, так как сила ее челюстей в 320 раз превышает силу челюстей древнего динозавра.
Наука
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:39