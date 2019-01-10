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В Москве таксист отобрал у клиентки кольцо в качестве платы за проезд

Один из московских таксистов, подвозя клиентку к месту назначения, остановил машину и отобрал у неё золотое кольцо. Это было сделано после того, как женщина сообщила, что у неё нет нужной суммы.
В Москве таксист отобрал у клиентки кольцо в качестве платы за проезд

Потерпевшая рассказала, что у неё не оказалось при себе достаточно денежных средств, необходимых для оплаты комфортабельного проезда в автомобиле. Водитель такси, узнав о том, что у клиентки нет денег, остановил машину. После этого, по словам женщины, таксист отнял у неё ювелирное украшение.

Водитель автомобиля такси посчитал, что таким образом клиентка оплачивает стоимость проезда. В настоящее время, в соответствии с действующим законодательством, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.



 
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Добавил: Ким Герман Сегодня, 21:15

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