В Москве таксист отобрал у клиентки кольцо в качестве платы за проезд
Один из московских таксистов, подвозя клиентку к месту назначения, остановил машину и отобрал у неё золотое кольцо. Это было сделано после того, как женщина сообщила, что у неё нет нужной суммы.
Потерпевшая рассказала, что у неё не оказалось при себе достаточно денежных средств, необходимых для оплаты комфортабельного проезда в автомобиле. Водитель такси, узнав о том, что у клиентки нет денег, остановил машину. После этого, по словам женщины, таксист отнял у неё ювелирное украшение.
Водитель автомобиля такси посчитал, что таким образом клиентка оплачивает стоимость проезда. В настоящее время, в соответствии с действующим законодательством, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.
Потерпевшая рассказала, что у неё не оказалось при себе достаточно денежных средств, необходимых для оплаты комфортабельного проезда в автомобиле. Водитель такси, узнав о том, что у клиентки нет денег, остановил машину. После этого, по словам женщины, таксист отнял у неё ювелирное украшение.
Водитель автомобиля такси посчитал, что таким образом клиентка оплачивает стоимость проезда. В настоящее время, в соответствии с действующим законодательством, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.
Происшествия
Добавил: Ким Герман Сегодня, 21:15