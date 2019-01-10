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Астрономы обнаружили галактику-изгой, окруженную темной материей

Астрономы обнаружили новую галактику, у неё практически нет соседей. Было сделано сенсационное заявление о том, что объект напоминает Млечный путь. Вокруг M94 расположен гигантский «обруч» темной материи.

Астрономы обнаружили галактику-изгой, окруженную темной материей

Поблизости с открытой учеными структурой расположены две карликовые галактики. Астрономы считают, что объект M94 следует признать идентичным Млечному пути ввиду совпадения многих характеристик. Диаметр структуры составляет около 60 парсек, она имеет около 300 млрд звёзд. Большая часть скоплений располагается возле центра, где имеется сверхмассивная черная дыра. В тоже время галактика остаётся космическим изгоем. Возле M94 имеется лишь две карликовые галактики с небольшим количеством звёзд.

Выдвинута единственная теория, объясняющая феномен M94. Вокруг данного объекта находится гигантское количество темной материи, препятствующей образованию новых соседей. Темная структура обладает сильной гравитацией, втягивая межзвездный газ и препятствуя формированию молодых галактик.



 
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Наука
Добавил: Ким Герман Сегодня, 20:30

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