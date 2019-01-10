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Ученые: Глобальное потепление делает из птиц жестоких убийц

Под воздействием глобального потепления некоторые виды птиц превращаются в жестоких убийц. Соответствующие заключения сделаны по итогам исследований учеными из Нидерландов.
Ученые: Глобальное потепление делает из птиц жестоких убийц

По утверждениям зоологов, чем выше становится температура на Земле, тем большую жестокость начнут проявлять птицы. В частности, уже сейчас конфликты вспыхивают между мухоловками-пеструшками и синицами. Первые возвращаются после традиционной для них сезонной миграции раньше, чем положено. Синиц это возмущает, поскольку сородичи мешают им нормально спариваться.

Еще одной причиной ожесточенных птичьих войн ученые называют тот факт, что у этих представителей фауны практически одинаковый рацион. В течение предстоящего десятилетия бои за продовольственные ресурсы станут более распространенной проблемой, уверены научные работники, а птицы при этом будут становиться более жестокими по отношению друг к другу. При худших сценариях отдельные виды пернатых могут либо серьезно сократиться в численности, либо полностью вымереть.



 
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Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 20:12

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