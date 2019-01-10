Ученые: Глобальное потепление делает из птиц жестоких убийц





По утверждениям зоологов, чем выше становится температура на Земле, тем большую жестокость начнут проявлять птицы. В частности, уже сейчас конфликты вспыхивают между мухоловками-пеструшками и синицами. Первые возвращаются после традиционной для них сезонной миграции раньше, чем положено. Синиц это возмущает, поскольку сородичи мешают им нормально спариваться.Еще одной причиной ожесточенных птичьих войн ученые называют тот факт, что у этих представителей фауны практически одинаковый рацион. В течение предстоящего десятилетия бои за продовольственные ресурсы станут более распространенной проблемой, уверены научные работники, а птицы при этом будут становиться более жестокими по отношению друг к другу. При худших сценариях отдельные виды пернатых могут либо серьезно сократиться в численности, либо полностью вымереть.