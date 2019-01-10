Ученые: Всего два бокала вина в день провоцируют аритмию
Даже двух бокалов вина в течение дня достаточно для того, чтобы спровоцировать у человека аритмию. Соответствующие выводы сделаны австралийскими учеными из Alfred Hospital по итогам исследования.
В исследовании были задействованы порядка 800 тысяч граждан. Специалисты поделились снимками сердец граждан, демонстрирующими последствия приема алкоголя для органа. В частности, даже двух бокалов вина достаточно, чтобы повлечь за собой опасную для человека аритмию. Последняя заметно повышает риски возникновения сердечной недостаточности и даже инсульта.
Пораженное аритмией сердце, как правило, сталкивается с сокращением способности проводить электрические сигналы, контролируемые нервной системой. В случае с непьющими людьми и теми, кто редко позволяет себе спиртное, таких проблем не возникает, их сердца функционируют в привычном режиме. При этом научные сотрудники подчеркивают, что чем выше уровень алкоголя в организме, тем выше риски того, что возникнут сбои в активности сердечно-сосудистой системы.
В исследовании были задействованы порядка 800 тысяч граждан. Специалисты поделились снимками сердец граждан, демонстрирующими последствия приема алкоголя для органа. В частности, даже двух бокалов вина достаточно, чтобы повлечь за собой опасную для человека аритмию. Последняя заметно повышает риски возникновения сердечной недостаточности и даже инсульта.
Пораженное аритмией сердце, как правило, сталкивается с сокращением способности проводить электрические сигналы, контролируемые нервной системой. В случае с непьющими людьми и теми, кто редко позволяет себе спиртное, таких проблем не возникает, их сердца функционируют в привычном режиме. При этом научные сотрудники подчеркивают, что чем выше уровень алкоголя в организме, тем выше риски того, что возникнут сбои в активности сердечно-сосудистой системы.
Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 20:24