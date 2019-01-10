Ксения Шойгу: «Гонку Героев» ждет масштабное обновление
23 февраля, в День защитника Отечества, на горнолыжном курорте «Игора» в Ленинградской области пройдет грандиозная гонка с препятствиями – знаменитая «Гонка Героев». В состязаниях примут участие около двух тысяч профессиональных спортсменов и поклонников экстремальных забегов.
Первая в наступившем 2019 году «Гонка Героев» приготовила много сюрпризов. Всех участников на трассе ждут новые неординарные препятствия и уникальные спортивные конструкции – русское коромысло и изогнутые гимнастические брусья, и, конечно, уже привычные испытания – «рукоходы», скалодромы, трамплины. Главная особенность предстоящей зимней гонки – препятствия, созданные при помощи снега и льда. Проверить себя на прочность сможет любой желающий – нужно лишь зарегистрироваться на сайте, позвать с собой друзей или же примкнуть к группе единомышленников на старте.
«Гонка Героев» является частью спортивного проекта «Лига Героев», основанного пять лет назад Ксенией Шойгу. В 2013 году Ксения вместе со своими друзьями организовала любительский забег с полосой препятствий. Спустя пять лет разовое мероприятие выросло в самостоятельный спортивный бренд, вдохновляющий россиян самого разного возраста на новые достижения.
Есть у «Гонки Героев» и заграничные аналоги, но команда Ксении Шойгу умело усовершенствовала мировую практику и приобщила к участию в экстремальных забегах жителей со всей России. События под эгидой проекта «Лига Героев» проходят не только в Москве и Петербурге, но и объединяют спортсменов-любителей со всей страны. Так, «Гонка Героев» за пять лет состоялась в 25 регионах России, а число ее «выпускников» перешагнуло за 500 тысяч. В 2017 году забег перешел в разряд международных – его проводили в Азербайджане, а в январе 2018 года мероприятие было организовано в Германии.
Основные цели, которые преследуют создатели данного спецпроекта
– вывести здоровый образ жизни в тренды, приобщить молодежь и людей старшего возраста к активному отдыху и разжечь в них спортивный азарт и волю к победе. «Лига Героев» и «Гонка Героев» получили масштабную поддержку от общественности, ведь благодаря этим массовым любительским состязаниям многие россияне всерьез задумались о своем здоровье, занялись бегом и физкультурой и добились отличных спортивных результатов. Несомненно, это нужная и полезная для нашей страны тенденция.
Первая в наступившем 2019 году «Гонка Героев» приготовила много сюрпризов. Всех участников на трассе ждут новые неординарные препятствия и уникальные спортивные конструкции – русское коромысло и изогнутые гимнастические брусья, и, конечно, уже привычные испытания – «рукоходы», скалодромы, трамплины. Главная особенность предстоящей зимней гонки – препятствия, созданные при помощи снега и льда. Проверить себя на прочность сможет любой желающий – нужно лишь зарегистрироваться на сайте, позвать с собой друзей или же примкнуть к группе единомышленников на старте.
«Гонка Героев» является частью спортивного проекта «Лига Героев», основанного пять лет назад Ксенией Шойгу. В 2013 году Ксения вместе со своими друзьями организовала любительский забег с полосой препятствий. Спустя пять лет разовое мероприятие выросло в самостоятельный спортивный бренд, вдохновляющий россиян самого разного возраста на новые достижения.
Есть у «Гонки Героев» и заграничные аналоги, но команда Ксении Шойгу умело усовершенствовала мировую практику и приобщила к участию в экстремальных забегах жителей со всей России. События под эгидой проекта «Лига Героев» проходят не только в Москве и Петербурге, но и объединяют спортсменов-любителей со всей страны. Так, «Гонка Героев» за пять лет состоялась в 25 регионах России, а число ее «выпускников» перешагнуло за 500 тысяч. В 2017 году забег перешел в разряд международных – его проводили в Азербайджане, а в январе 2018 года мероприятие было организовано в Германии.
Основные цели, которые преследуют создатели данного спецпроекта
– вывести здоровый образ жизни в тренды, приобщить молодежь и людей старшего возраста к активному отдыху и разжечь в них спортивный азарт и волю к победе. «Лига Героев» и «Гонка Героев» получили масштабную поддержку от общественности, ведь благодаря этим массовым любительским состязаниям многие россияне всерьез задумались о своем здоровье, занялись бегом и физкультурой и добились отличных спортивных результатов. Несомненно, это нужная и полезная для нашей страны тенденция.
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 19:49