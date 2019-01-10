Дочь Александра Серова устроила роскошный отдых на Бали

Мишель появилась на свет во время единственного брака Александра Серова со спортсменкой Еленой Стебенёвой. Наследница уже живет отдельно от родителей, а последние пару недель активно отдыхает на Бали. В частности, она осваивает доску, для чего берет уроки у инструктора. Не забывает девушка о солнечных ваннах, демонстрируя фолловерам роскошные виды и отель, в котором поселилась на время уик-энда.Преимущественно подписчики восхищаются внешностью дочери Александра Серова и выражают зависть по поводу такого времяпрепровождения девушки. Впрочем, некоторые интересуются, откуда у наследницы артиста средства на столь роскошный отдых. Часть считает, что отец помогает родственнице материально, другие же уверены, что обеспечивает девушку жених, с которым она намерена связать себя браком.