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Дочь Александра Серова устроила роскошный отдых на Бали

Дочь отечественного артиста Александра Серова Мишель устроила себе роскошный отдых на Бали. Снимками с моментами своего времяпрепровождения девушка делится посредством социальных сетей.
Дочь Александра Серова устроила роскошный отдых на Бали

Мишель появилась на свет во время единственного брака Александра Серова со спортсменкой Еленой Стебенёвой. Наследница уже живет отдельно от родителей, а последние пару недель активно отдыхает на Бали. В частности, она осваивает доску, для чего берет уроки у инструктора. Не забывает девушка о солнечных ваннах, демонстрируя фолловерам роскошные виды и отель, в котором поселилась на время уик-энда.

Преимущественно подписчики восхищаются внешностью дочери Александра Серова и выражают зависть по поводу такого времяпрепровождения девушки. Впрочем, некоторые интересуются, откуда у наследницы артиста средства на столь роскошный отдых. Часть считает, что отец помогает родственнице материально, другие же уверены, что обеспечивает девушку жених, с которым она намерена связать себя браком.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 20:13

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